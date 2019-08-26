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понедельник, 26 августа 2019 22:49

Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс

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Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Русский попросил прощения в украинцев. Фото: ТСН

В Одессе инженер из Москвы Константин Тычин попросил прощения за гибель украинцев на войне с Россией.

"Не все россияне любят Путина. Я хочу, чтобы вы, украинцы, простили нас и нашу страну", — сказал он в интервью местному каналу "Бриз".

Гражданин РФ встал на колени перед матерями, женами и детьми погибших во время акции, которая прошла у памятника Дюку в память о погибших за независимость Украины.

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Участники акции расставили на площади свечки в форме карты Украины, при этом больше всего зажженных свечей было установлено на территории оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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