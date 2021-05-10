Россияне пытались попасть в Чернобыль. Хотели там отдохнуть

Туристы проникли в зону ЧАЭС с целью отдыха. Фото: "Униан"

В зоне ЧАЭС сотрудники Госпогранслужбы Украины отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с полицией в Киевской области задержали группу из трех туристов. Они хотели проникнуть в зону отчуждения для отдыха.

Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя - граждане Российской Федерации и 25-летняя жительница Николаева, передает Госпогранслужба.

"Пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска", - говорится в сообщении службы.

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Санкции за административное правонарушение для туристов определит суд.

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