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понедельник, 10 мая 2021 15:55

Россияне пытались попасть в Чернобыль. Хотели там отдохнуть

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Россияне пытались попасть в Чернобыль. Хотели там отдохнуть
Туристы проникли в зону ЧАЭС с целью отдыха. Фото: "Униан"

В зоне ЧАЭС сотрудники Госпогранслужбы Украины отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с полицией в Киевской области задержали группу из трех туристов. Они хотели проникнуть в зону отчуждения для отдыха.

Правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя - граждане Российской Федерации и 25-летняя жительница Николаева, передает Госпогранслужба.

"Пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска", - говорится в сообщении службы.

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Санкции за административное правонарушение для туристов определит суд.

Канадский пилот команды Формулы-1 Aston Martin Лэнс Стролл показал неприличный жест в адрес российского гонщика команды Haas Никиты Мазепина во время квалификации на Гран-при Испании. Видео опубликовал канал F1WOW в YouTube.

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Дата
10
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