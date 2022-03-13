Россия наделала беды: сколько преступлений совершили оккупанты в Украине

Оккупанты совершили немало преступлений в Украине. ФОТО: из фейсбука Ирины Венедиктовой

Более 1700 преступлений России уже расследуются. Большинство из них касаются нарушений законов и обычаев войны.

Фиксируем каждое военное преступление РФ на нашей земле, написала в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

1059 преступлений касаются нарушений законов и обычаев войны. 658 – касающиеся правонарушения, указываются в сообщении.

Сбор улик о российской агрессии проводится на платформе warcrimes.gov.ua.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.