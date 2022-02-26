Российская техника заняла аэропорт в Бердянске.

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Флот агрессора сообщает о "контре террористической операции" в украинских водах.

Об этом сообщают Бердянские городские власти в Facebook .

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