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суббота, 26 февраля 2022
18:56
Спецтема: Напад Росії на Україну
Российская техника заняла аэропорт в Бердянске
Российская техника заняла аэропорт в Бердянске.
Об этом сообщают Бердянские городские власти в Facebook.
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"Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск", - говорится в сообщении.
Флот агрессора сообщает о "контре террористической операции" в украинских водах.
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