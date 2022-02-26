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Спецтема: Напад Росії на Україну

Российская техника заняла аэропорт в Бердянске

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Российская техника заняла аэропорт в Бердянске
Техника заняла бывший аэропорт. Фото: "Укринформ"

Российская техника заняла аэропорт в Бердянске.

Об этом сообщают Бердянские городские власти в Facebook.

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"Вражеская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта Бердянск", - говорится в сообщении.

Флот агрессора сообщает о "контре террористической операции" в украинских водах.

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