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среда, 09 марта 2022 08:28

Спецтема: Война России против Украины

РФ бомбит облэнерго, ТЭЦ и жилые дома Харьковщины: есть погибшие
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Российские оккупанты на Харьковщине продолжают бомбардировать объекты критической инфраструктуры и жилые дома мирного населения.

За сутки оккупанты несколько раз попали в облэнерго, где расположены основные подстанции и пытались повредить ТЭЦ-5, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Из-за последствий бомбардировок 9 марта из одного дома в Харькове эвакуировали 150 человек, из другого - около 200", - говорится в сообщении.

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Критическая ситуация сложилась в городе Изюме. За отказ сдаться российские оккупанты осадили город и уничтожают его. Гибель мирных жителей, в том числе детей, фиксируют и в других населенных пунктах области.

"Агрессор сбросил по меньшей мере три неуправляемых авиабомбы на небольшое село Донец Слобожанской общины. Одна из них попала в фундамент двухэтажного частного дома на ул. Диденко. Дом разрушился мгновенно. Трем людям удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще одну вытащили спасатели", - сообщает ГСЧС. .

На месте происшествия работали добровольцы местной пожарной команды из соседнего поселка Андреевка и бойцы 34-го Государственного пожарно-спасательного поста. Они отыскали в завалах тела двух погибших, среди которых семилетний ребенок.

Фото: police_kh_region

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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