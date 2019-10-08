Региональный форум по безопасности дорожного движения провели в помещении международного аэропорта

Фото: Ольга Стенько

8 октября во Полтавой провели первый региональный форум по безопасности дорожного движения.

Корреспондент Gazeta.ua посетил международный аэропорт "Полтава", где состоялось мероприятие.

Участие в форуме приняли председатели райгосадминистраций и районных советов, представители департаментов Полтавской ОГА, главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, медицины катастроф и эксперты по вопросам транспортной безопасности. К форуму присоединились представители общественных организаций, активисты велодвижения.

Обсуждали меры в рамках выполнения областной программы повышения безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы. Представители ДСНС презентовали спецавтомобили и спецсредства, которые используют при авариях на транспорте для спасения пассажиров.

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"Мы ведем превентивную деятельность среди детей. Создаем учебные комнаты и проводим занятия по безопасности на дорогах. Недавно раздавали в детских учебных заведениях Флипер - светоотражающие элементы одежды. Службе экстренной медицинской помощи организует единый диспетчерский центр для быстрого реагированию на чрезвычайные ситуации на дорогах", - рассказал начальные Управление инфраструктуры Полтаськои ОГА Сергей Марчишинець.

В рамках форума также провели творческий конкурс детского рисунка на тему безопасности дорожного движения.

7 октября на Полтавщине стартовала неделя безопасности дорожного движения.

Полтавский Октябрьский районный суд избрал меру пресечения Алексею Сердюкову - подозреваемого в совершении ДТП под Бричковкой, что на Полтавщине. Перечень личных обязательств, предусмотренных мерой пресечения, назначили 27 сентября.