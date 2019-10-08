 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Просмотров: 432
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Просмотров: 1206
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 297
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2412
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1728
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4338
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6174
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3726
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1971
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 504
Фото
Все фото
13
8
4
9
12
Региональный форум по безопасности дорожного движения провели в помещении международного аэропорта
Региональный форум по безопасности дорожного движения провели в помещении международного аэропорта
Батальон особого назначения &quot;Полтава&quot; отправился в зону ООС
Батальон особого назначения "Полтава" отправился в зону ООС
В центре города на скамейку посадили мини-банкира - фото
В центре города на скамейку посадили мини-банкира - фото
Кровь на лестнице и непристойные картинки - депутат заявляет о давлении и угрозах
Кровь на лестнице и непристойные картинки - депутат заявляет о давлении и угрозах
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Видео
Все видео
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
Стрельба в центре города - полтавчанин с оружием защищал жену от пьяниц
"Дым и огонь стояли стеной", - очевидцы о пожаре на свалке (видео)
"Дым и огонь стояли стеной", - очевидцы о пожаре на свалке (видео)
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1593
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6300
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1251
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 666
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 17:39

Региональный форум по безопасности дорожного движения провели в помещении международного аэропорта
13

  Комментировать

В помещении международного аэропорта "Полтава" провели первый региональный форум по безопасности дорожного движения
Фото: Ольга Стенько
В помещении международного аэропорта "Полтава" провели первый региональный форум по безопасности дорожного движения
В помещении международного аэропорта "Полтава" провели первый региональный форум по безопасности дорожного движения
В помещении международного аэропорта "Полтава" провели первый региональный форум по безопасности дорожного движения
В помещении международного аэропорта "Полтава" провели первый региональный форум по безопасности дорожного движения

8 октября во Полтавой провели первый региональный форум по безопасности дорожного движения.

Корреспондент Gazeta.ua посетил международный аэропорт "Полтава", где состоялось мероприятие.

Участие в форуме приняли председатели райгосадминистраций и районных советов, представители департаментов Полтавской ОГА, главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, медицины катастроф и эксперты по вопросам транспортной безопасности. К форуму присоединились представители общественных организаций, активисты велодвижения.

Обсуждали меры в рамках выполнения областной программы повышения безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы. Представители ДСНС презентовали спецавтомобили и спецсредства, которые используют при авариях на транспорте для спасения пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбил насмерть велосипедиста и скрылся: полиций просит помочь найти водителя

"Мы ведем превентивную деятельность среди детей. Создаем учебные комнаты и проводим занятия по безопасности на дорогах. Недавно раздавали в детских учебных заведениях Флипер - светоотражающие элементы одежды. Службе экстренной медицинской помощи организует единый диспетчерский центр для быстрого реагированию на чрезвычайные ситуации на дорогах", - рассказал начальные Управление инфраструктуры Полтаськои ОГА Сергей Марчишинець.

В рамках форума также провели творческий конкурс детского рисунка на тему безопасности дорожного движения.

7 октября на Полтавщине стартовала неделя безопасности дорожного движения.

Полтавский Октябрьский районный суд избрал меру пресечения Алексею Сердюкову - подозреваемого в совершении ДТП под Бричковкой, что на Полтавщине. Перечень личных обязательств, предусмотренных мерой пресечения, назначили 27 сентября.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Региональный форум по безопасности дорожного движения провели в помещении международного аэропорта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 231789
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 120728
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 60408
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 22934
&quot;Стыд пропал&quot; - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
"Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
8
 1 Просмотров: 19728
Полтава
Батальон особого назначения "Полтава" отправился в зону ООС
Батальон особого назначения "Полтава" отправился в зону ООС
8
 Просмотров: 2052
В центре города на скамейку посадили мини-банкира - фото
В центре города на скамейку посадили мини-банкира - фото
4
 Просмотров: 765
Полтавский микрорайон может остаться без тепла из-за долга в 10 миллионов
Полтавский микрорайон может остаться без тепла из-за долга в 10 миллионов Просмотров: 315
Предприниматели митинговали против кассовых аппаратов
Предприниматели митинговали против кассовых аппаратов Просмотров: 288
Алексея Сердюкова пытались посадить под круглосуточный домашний арест
Алексея Сердюкова пытались посадить под круглосуточный домашний арест Просмотров: 27
Больше всего комментируют
6
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
5
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
3
"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
Голосов: 2158
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua