Алексея Сердюкова пытались посадить под круглосуточный домашний арест

Алексей Сердюков мог получить суточный арест. Фото: Обозреватель

Полтавский Октябрьский районный суд избрал меру пресечения Алексею Сердюкову - подозреваемого в совершении ДТП под Бричковкой, что на Полтавщине. Перечень личных обязательств, предусмотренных мерой пресечения, назначили 27 сентября.

Об этом Gazeta.ua известно из реестра судебных решений.

Авария, в результате которой погибла женщина, произошла еще в июле. 13 августа Алексею Сердюкову официально сообщили о подозрении в совершении этой аварии. Ему инкриминируют ч.2 ст .286 УК о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение. Теперь Алексею грозит от 3-х до 8-ми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

Уже в сентябре следователь и прокурор обращались в Октябрьский суд, чтобы ужесточить меру пресечения Алексею Сердюкову и поместить его под круглосуточный домашний арест. Мотив - если Алексею назначить более мягкую меру пресечения, он сможет избегать полицейских и суд влиять на потерпевшего, свидетелей и экспертов и вообще препятствовать расследованию или уехать из страны.

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Однако ходатайство отклонили. Отказ аргументировали недостаточными доказательствами вышеупомянутого. Также адвокат Олексиянадав судьи справку о том, что его подзащитный сейчас прикован к постели и не передвигается самостоятельно.

Владимир Бугрий избрал для Алексея Сердюкова личное обязательство. Поэтому до 13 октября Алексей имеет прибывать по каждой требованием к следователю, прокурору, суду, на определенный ними время, отлучаться из Полтавы без разрешения следователя, прокурора, а после окончания досудебного расследования - суд. Также Алексей Сердюков обязан уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями и другим подозреваемым, кроме как по инициативе следователя или прокурора.

В случае нарушения требований Алексею грозит штраф от 500 до 4000 гривен и более жесткая мера пресечения.

13 июля возле села Бричковка Полтавского района произошло смертельное ДТП с участием Toyota Corolla и ВАЗ-21099. Основатель группы проектов "Змист" сообщил на своей странице в Facebook, что был за рулем иномарки. Видео ДТП с регистраторов автомобилей, проезжавших рядом, разместили в интернете.