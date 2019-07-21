"Разве жирных рыл станет больше"- что говорят в день выборов

Фото: Ирина Подольская

В этом году в Виннице в 11-м округе баллотируются 13 кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины. Среди них Владимир Кистион от партии "Украинская стратегия", Андрей Гыжко от партии "Европейская солидарность", Сергей Кудлаенко - самовыдвиженец.

В этом году на 11 округе голосовали 10202 человека. Явка избирателей на 16.00 составила 37, 55 %.

Захожу на участок № 051509. Она находится в 15-м училище технологий и дизайна. Подхожу зарегистрироваться . Председатель комиссии Светлана Долгих запрещает снимать и говорить с людьми. Стала спорить. Позвонила в полицию.

Автор: Ирина Подольская 21 июля состоялись парламентские выборы

Пока ждала ответ, пришлось стоять под солнцем 20 минут. Впоследствии после нескольких звонков впустили.

"Вы посмотрите на Винницу. Она цветет. От этой власти ничего не жду. Надо чтобы был нормальный парламент, который будет думать о народе. Порошенко много сделал. Умеет хорошо говорить. Но о народе не думает. Это его и погубило. Я же буду голосовать за Гройсмана", - говорит винничанин Павел Калинович.

Автор: Ирина Подольская Проспект Космонавтов

Мимо проходит пожилой мужчина. Слышит разговор. Останавливается.

"Народ неблагодарный. Вы посмотрите на эту Винницу. И транспорт, и дороги, и бесплатный проезд пенсионерам. Пенсии малые, но жить можно. У меня дочь ездит по Украине. Рассказывает, что в больших городах жить страшно. В любой момент тебя могут прибить или ограбить. Порошенко поднял эту страну на ноги. А этот новый то поувольнял, то арестовал. Больше ничего", - говорит Иван Кудрин.

Автор: Ирина Подольская Вишенское озеро

Женщина с седыми, заложенным в пучок волосами начинает ссориться с комиссией. Ее нет в списках избирателей.

"Хотела проголосовать за Шария (журналист, депутат, партия "Шария"). Но это киевская хунта из Зеленского и Порошенко лишила меня этого. Я приехала из Луганска. Бежала от обстрелов в 2014 году. Думала, за это время что-то поменяется в стране. Но я работаю уборщицей. С луганской пропиской на хорошую работу очень сложно устроиться. Приходится мыть полы. Сейчас работаю без отпуска. Не дают, некому работать летом. Так пусть политики попробуют круглый год мыть туалеты без выходных по несколько тысяч гривен", -говорит Алла. Фамилию просит не называть.

Переселенцы из Донбасса и Крыма должны были зарегистрироваться на участках до 15 июля. Имеют право проголосовать только за партии. В руки дают один бюллетень вместо двух.

"Откуда я могла знать, что надо регистрироваться? Живу в общежитии и нет возможности смотреть телевизор. Даже нет денег на дешевый сенсорный телефон. Ежемесячно приходит адресная помощь в 442 гривны. Все деньги трачу на лекарства", - продолжает переселенка.

Из кабинки выбегает старик с седыми волосами, в белом костюме и больших круглых очках.

"За Бойко! Спасибо!". – поднимает к верху руки. К нему подбегают полицейские.

"Дедушка, вас оштрафуют", - говорят.

"За что штраф? За то, что я голосую? - громко начинает смеяться. - Запугали народ своими штрафами! Не жизнь, а рассмеши комика".

Автор: Ирина Подольская 21 июля состоялись парламентские выборы

В комиссии сидит и молодежь. Студенты работают надзирателями.

"За народ обидно. Если минимальную зарплату повысят до 5 тысяч, все равно это мало. Людям нет, за что жить. Голосовал за Порошенко. Он поднял нас с колен. Открыл безвиз. Можно хоть мир увидеть. А сейчас нечем гордиться. А пенсии! Человек всю жизнь изо дня в день работает, чтобы когда умер то пенсия перешла государству", - говорит студент Дмитрий Ермошин.

На проспекте Юности есть стихийный цветочный рынок. Торгуют ромашками, подсолнухами, розами и комнатными растениями.

"Люба, посмотри за моими цветами, пока пойду проголосую. На президентских выборах ушла на полчаса раньше, чтобы проголосовать. Вернулась, а у Вани стоит мужчина в костюме. Покупает 101 розу для жены. А у меня они лучшие, потому что выращиваю сама. Посчитала, что за это время заработала бы денег, как за пол месяца - почти 3 тысячи. Президент мне эти деньги не отдаст", - обращается брюнетка с короткими волосами к другой продавщице.

Автор: Ирина Подольская Стихийный цветочный рынок

Прохожу мимо торгового центра "Магигранд". Он принадлежит жене и дочери Владимира Гройсмана. На остановке стоит женщина. Эмоционально говорит по телефону и время от времени размахивает руками.

"А я не голосовала. Знаю всех этих кандидатов. По городу ездят на крутых машинах, а в село к народу - на старой Ладе. Чтобы не дай Бог, ничего не подумали. Таня, послушай. Кому надо эти выборы, если они все равно ничего не поменяют. Разве жирных рыл в Верховной Раде станет больше", - говорит.

Автор: Ирина Подольская Проспект Юности

Захожу в кофейню. Заказываю двойное латте.

"Ой, знаешь Лена, и уже была раз на президентских выборах в избирательной комиссии. Обещали заплатить 2 тысячи. Просидела сутки там. Подсчитывали голоса. Утром заплатили 500 гривен. Наживаются на этих людях как могут", - говорит бариста. Подает в бумажном стаканчике напиток.

"Та тебя кинули! Я раздавала газеты и буклеты за Кистиона. Стояла в той палатке и в дождь и в жару. Заплатили полторы тысячи за 2 недели. А требовали на целый миллион. И чтобы прическа была аккуратная и выглаженная одежда. Как будто кто-то смотрит. Люди посылают тебя с теми открытками на три буквы. Достало это уже всех, - отвечает девушка с ярко рыжими волосами до ягодиц напротив. Одета в порванные брюки и в белую футболку. Имеет большую татуировку на всю руку.

Автор: Ирина Подольская Вишенка,11 округ

Последние парламентские выборы были в 2014. Тогда на 11 округе победил Александр Домбровский.

"Он ничего и не сделал. Даже не вспомню чем он запомнился как народный депутат. Сейчас снова в губернаторы уйдет, - говорит пенсионер Николай Петрович. - На выборы идут одни пенсионеры. Молодежь вся уехала. Страну опустошили. Остались те, что доживают. Надо войну заканчивать, а не штаны протирать на стульях губернаторских".

Автор: Ирина Подольская Проспект Космонавтов

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В Украине уже 8 часов проходят выборы в Верховную Раду. Первые лица государства и политические лидеры не откладывают свой гражданский долг "на потом". Проголосовали уже президент Владимир Зеленский и председатель его партий "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Последний даже успел вступить в перепалку с женщиной, которая пришла на участок голосовать.