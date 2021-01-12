"Разрядил в него весь магазин ПМ" - подробности стрельбы в Полтаве

Александра Соколовского подстрелили у шиномонтажа его родного брата. Фото: .google.com / maps

36-летний Александр Соколовский, которого ранили в перестрелке у шиномонтажа в Полтаве, находится в тяжелом состоянии. Он получил несколько ранений - в шею, область туловища, в легкое.

Об этомGazeta.ua рассказал его родной брат, бывший депутат горсовета Владимир Соколовский.

Стрельба произошла возле шиномонтажа по ул. Нижнемлинской, 31, владельцем которого является Соколовский.

"Операция длится более 4 часов. Стреляли из пистолета, из ПМ. Разрядили весь магазин. Серьезные поражения - в шею, в легкое. Я видел. У полиции есть видео", - сказал Владимир Соколовский.

Он воздержался от ответа на вопросы, подозревает ли кого-то в нападении, и что могло стать причиной конфликта. Только сказал, что ждет в отделении, где спасают жизнь его родственнику.

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Раненый Александр Соколовский - его родной брат. Является фигурантом по другому делу. Его подозревают в причастности к стрельбе на пляже в Полтаве 10 августа 2017-го. Тогда был убит чемпион Украины по смешанным единоборствам Святослав Пелипенко. Также среди пострадавших 7-летний мальчик, арендаторы части пляжа - 45-летний Александр Марченко и его сын 21-летний Роман Марченко, которые получили тяжелые телесные повреждения.

Во вторник в Полтаве произошел конфликт со стрельбой. 36-летнего полтавчанина, получившего огнестрельное ранение, госпитализировали. О стрельбе в полицию сообщил случайный свидетель, который проезжал мимо место происшествия.

В городе развернули оперативно-розыскные мероприятия, на выездах из Полтавы проводят проверку всех транспортных средств. Из-за этого на дорогах образовались "тянучки".