Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте

В связи со стрельбой, на выездах из Полтавы проверяют все транспортные средства. Фото: PVP.Poltava

В вторник в Полтаве произошел конфликт со стрельбой. 36-летнего полтавчанина, получивший огнестрельное ранение, госпитализировали.

О стрельбе в полицию сообщил случайный свидетель, который проезжал мимо места происшествия, рассказал Gazeta.ua пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

События развернулись в полдень возле одной из СТО на ул. Нижнемлинской в Полтаве.

"12 января около 12:00 правоохранители получили информацию от случайных свидетелей о том, что между мужчинами возник конфликт со стрельбой. На место сразу выехала следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции. Установили, что один из мужчин получил огнестрельное ранение. Его доставили в больницу. Полиция работает над установлением лиц других участников конфликта", - рассказал полковник Сулаев.

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Известно, что участники были на двухколесных мототранспортных средствах. Предварительно - на мопедах.

В городе развернули оперативно-розыскные мероприятия, на выездах из Полтавы проводят проверку всех транспортных средств. Из-за этого на дорогах образовались "тянучки".

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