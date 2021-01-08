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пятница, 08 января 2021 13:57

У ночного клуба мужчина открыл огонь из автомата. Погиб фельдшер
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На Ровенщине разыскивают 34-летнего Рустама Тошова, которого подозревают в убийстве 23-летнего мужчины у ночного клуба. При себе может иметь автомат Калашникова
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине разыскивают 34-летнего Рустама Тошова, которого подозревают в убийстве 23-летнего мужчины у ночного клуба. При себе может иметь автомат Калашникова
На Ровенщине разыскивают 34-летнего Рустама Тошова, которого подозревают в убийстве 23-летнего мужчины у ночного клуба. При себе может иметь автомат Калашникова
На Ровенщине разыскивают 34-летнего Рустама Тошова, которого подозревают в убийстве 23-летнего мужчины у ночного клуба. При себе может иметь автомат Калашникова
На Ровенщине разыскивают 34-летнего Рустама Тошова, которого подозревают в убийстве 23-летнего мужчины у ночного клуба. При себе может иметь автомат Калашникова

В Дубне на Ровенщине застрелили 23-летнего фельдшера. Трагедия произошла ночью 8 января в одном из развлекательных заведений города.

Подозреваемого разыскивают. Ему 34 года. При себе может иметь автомат Калашникова, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В развлекательном заведении ночью отдыхали несколько компаний. Около двух часов 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, начал вести себя неадекватно и агрессивно, цепляясь к другим отдыхающим. Как следствие - между двумя компаниями на улице возникло столкновение и драка. Получив незначительные телесные повреждения, 34-летний мужчина решил отомстить. Он вскочил в свой автомобиль Toyota Land Cruiser и поехал. Через несколько минут вернулся и устроил стрельбу, попав в 23-летнего отдыхающего", - сказано в сообщении.

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Злоумышленник продолжал стрелять. У заведения было около 25 человек. Они успели убежать, поэтому никто больше не пострадал.

После этого стрелок начал убегать на своем внедорожнике, протаранив одну из машин, которая была припаркована возле заведения, а затем - въехал в стену. Когда понял, что авто дальше ехать не может, убежал. Местонахождение оружия устанавливается. Транспортное средство полицейские изъяли.

Следователи открыли уголовное производство.

По данным источников Gazeta.ua, происшествие случилось около ночного клуба "Дуплет". Стрелец - житель Дубно 34-летний Рустам Балийович Тошов. Его жертвой стал 23-летний Руслан Самолюк.

В новогоднюю ночь в центре Львова пьяный турист стрелял из травматического пистолета. Патрульные услышали звуки выстрелов на улице, когда выходили из ночного магазина на проспекте Шевченко. И задержали мужчину.

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Дата
08
января

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