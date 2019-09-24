Размахивала хоботом возле детсада: по городу прогулялась слониха

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В Харькове возле многоэтажек прохожие заметили слониху, которая спокойно гуляла по улице.

Вероятнее всего, животное сбежало из цирка.

Видео со слонихой сняли очевидцы в Харькове. По их словам, животное свободно разгуливало неподалеку детского сада №253, передает ТСН.

С любопытством оглядывалось вокруг и размахивало хоботом.

Слониху зовут Тич. Животное приехало в Харьков на гастроли вместе с цирком.

Однако самое интересное выяснилось позже – на самом деле Тич не потерялась и не убежала. Гастролеры просто выгуливали ее на улице после долгой поездки в Харьков.

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В животном мире есть множество милых созданий, которых человек не воспринимает как опасность. Однако внешность некоторых из них обманчива.