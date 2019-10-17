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пятница, 18 октября 2019 04:15

Рассказали, в каком случае можно не платить за отопление

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Автор: gazeta.ua
  В Виннице в период "бабьего лета" можно отказаться от отопления
В Виннице в период "бабьего лета" можно отказаться от отопления

Жители могут отказаться от отопления на период настоящего "бабьего лета".

Кто не хочет обогревать квартиры, имеют возможность отключить отопление от дома и за него не платить. Но это возможно лишь там, где есть счетчик тепловой энергии.

"В каждой многоэтажке есть старший по дому. Можно к нему обратиться с просьбой перекрыть отопление. К нам обращаться не нужно. Скажем, жители между собой договорились, что им не надо тепла в период, когда плюсовая температура. Старший по дому закрыл входную арматуру в подвальном помещении, даже одну задвижку, и тем самым остановил теплоснабжения. Но в дом оно предоставлено и в любой момент они сами могут восстановить теплоснабжение в квартиры", - говорит главный инженер "Винницагортеплоэнерго" Андрей Ласкавчук.

При этом надо учесть, если жители в первом подъезде снизили температуру, то к четвертому подъезду тепло вообще не придет, отметил главный инженер.

"Если в доме нет учета тепловой энергии, а у нас зафиксировано, что мы им тепло включили, то начисления будут стопроцентными с момента подачи тепла. Независимо от того, они перекрывали задвижку или нет", - объясняет Ласкавчук.

В Виннице уже 80 процентов оснащены учетами тепловой энергии.

Автор: gazeta.ua
  В Виннице в период "бабьего лета" можно отказаться от отопления
В Виннице в период "бабьего лета" можно отказаться от отопления

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В Виннице уже 222 жилые многоэтажные дома начали централизованно отапливать.

В первую очередь включают тепло тем, где есть акты готовности к отопительному сезону. Затем тем, кто предоставил гарантийные письма об устранении неполадок в внутридомовой сети. В-третьих - у кого нет задолженности за прошлый отопительный период.

Нынешняя погода способствует начать отопительный сезон плавно, не спеша.

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