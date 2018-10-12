Рассказали о системе наказания и штрафы для водителей за неправильную парковку

Стоимость эвакуации автомобилей зависит от веса

11 октября во Львове окончательно утвердили порядок эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями. Также установили тарифы за эвакуацию машины на штрафплощадку.

Депутаты Львовского горсовета поддержали нововведение на очередной сессии, пишет news.finance.

С сегодняшнего дня специальные инспекторы уполномочены вызвать эвакуатор к неправильно припаркованных машин. Инспектор в присутствии двух свидетелей должен составить акт осмотра и временного задержания автомобиля. После этого эвакуатор отбуксирует машину на штрафплощадку.

Владелец авто сможет вернуть транспортное средство после оплаты штрафа, стоимости эвакуации и хранения автомобиля.

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Стоимость эвакуации автомобилей зависит от веса:

• до 2 тонн - 720 грн;

• от 2 до 3 тонн - 840 грн;

• более 3 тонн - 1080 грн.

За хранение автомобиля на штрафплощадке в течение первых 7 суток владелец должен заплатить 144 грн. Каждый последующий день придется заплатить по 24 грн. в сутки.

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