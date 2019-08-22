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четверг, 22 августа 2019 04:15

Рассказали, как крупный регион поделят на несколько районов

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В начале августа Минрегион представил проект нового административно-территориального устройства Винницкой области. Планируется создание трех объединенных районов. А именно: Винницкого, Могилев-Подольского и Ладыжинского.

Винница имеет население более 50 тысяч человек, поэтому автоматически становится центром нового района, в который входят районы, расположенные в 60-километровой доступности. Ильинцы, Погребище и Хмельник частично не попадают в пределы, однако Винницкий район располагается ближе к ним, поэтому вместе образуют новую административно-территориально единицу, пишет www.vinnitsa.info.

"Если ОТГ находится примерно на равном расстоянии от нескольких центров, то она относится к тому району, к которому ближе всего находится центр ОТГ. Ильинецкая община близко и к Ладыжину, и к Виннице. Но Ильинцы ближе к Виннице, поэтому всю ОТГ относим к Винницкого района", - поясняет руководитель группы по вопросам геоинформационного мониторинга реформы при министерстве Павел Остапенко.

 
Следующее по численности город в Винницкой области – это Могилев-Подольский – мощный центр на юге региона, город областного значения. Третьим районом будет Ладыжинский.

Центром был определен Ладыжин. Основная причина – в зоне 60 километров вокруг Ладыжина проживает наибольшее количество населения, потому что город находится ближе всего к географическому центру этой территории. Конечно, рядом есть Гайсин.

Презентован проект нового административно-территориального устройства Винничины является еще не окончательным. На заседаниях рабочих групп могут вноситься предложения по изменениям.

Этой осенью Парламент должен принять концептуальный законопроект "О принципах административно-территориального устройства", который устанавливает общие правила и процедуры изменения админтерустройства в Украине. Введение этих правил позволит Правительству и Парламенту быстро и в понятный способ подготовить и принять законы об административно-территориальном устройстве каждой области.

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В партии "Слуга народа" планируют заменить государственные администрации префектуры.

Реформа предусматривает увеличение полномочий власти местного уровня и уменьшение роли таких элементов, как госадминистрации. Их заменят префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов". - отметил председатель избирательного штаба партии "Слуга Народа" Александр Корниенко.

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