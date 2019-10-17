Рак груди все чаще находят у мужчин и подростков

Нужно следить за грудью. Фото: nauka.vesti

Врачи-онкологи все чаще регистрируют рак груди у мужчин и подростков. У женщин эта болезнь на первом месте в общей структуре злокачественных опухолей.

Ежегодно в Украине регистрируется более 16 000 новых случаев рака молочных желез, из них 24,5% составляют женщины репродуктивного возраста, сообщается на странице волонтерского отряда "Единство" Украинской медицинской стоматологической академии.

Ежегодно более 7,8 тыс. женщин умирают от рака груди, из них - 20% в репродуктивном возрасте. За последние 30 лет уровень заболеваемости раком груди вырос в 2,5 раза.

20 октября в Украине отмечают День борьбы с этим заболеванием. Попутно в этого 17 октября во Полтаве провели акцию "Розовая лента". Студенты медакадемии раздали листовки с предупредительной информацией, а также рассказали, кто в группе риска, как диагностировать рак груди и какая профилактика.

В группу риска попали женщины, не рожавшие, забеременели в 30 лет и старше, имеют маму, бабушку, сестру или тетю, что болели или болеют РМЖ. Также в опасности женщины с ранним началом менструаций, с поздней менопаузой. Кроме этого, попадают те, кто страдает ожирением, сахарным диабетом, гипертонической болезнью. Не советуют и курить, злоупотреблять алкоголем.

Тревожными симптомами являются выделения из сосков, втяжение соска, изменение цвета кожи, уплотнения в груди. Также надо проверять лимфоузлы, чтобы те не увеличивались.

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В Днепре 3 октября женщина случайно выпала из окна квартиры на 2-м этаже. По словам свидетелей, женщина была голой и нетрезвой, сообщает Информатор.