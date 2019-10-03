Голая женщина с котом выпали из окна

В Днепре 3 октября женщина случайно выпала из окна квартиры на 2-м этаже.
По словам свидетелей, женщина была голой и нетрезвой, сообщает Информатор.
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По предварительной версии, хотела спасти кота, оказался на подоконнике. Но не удержалась и упала вместе с домашним любимцем.
Свидетелем инцидента стал прохожий, который и вызвал на место происшествия медиков и полицейских. Врачи диагностировали у потерпевшей перелом ноги и отправили в городскую больницу. Кот сбежал.
В Китае в провинции Аньхой обнаженная женщина прыгнула с одиннадцатого этажа жилого дома. Она пыталась покончить жизнь самоубийством, потому что поссорилась со своим мужем.
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