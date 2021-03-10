Участница программы "Учи для Украины" Ольга Коваль переехала из Киева в село Первомайское в Одесской области. Два года она работала учителем английского языка в местной школе.

О программе "Учи для Украины" Ольга Коваль вместе со своим парнем узнали случайно - рассказали знакомые парня.

"Мы просто знали, что такая программа существует в мире, а когда она появилась в Украине, то заинтересовались. Но, если честно, не было особого желания податься сразу. Мы долго думали", - говорит Ольга Коваль.

Автор: Ольга Коваль Работала в довольно тяжелых условиях - почему киевлянка переехала учить детей в село

Тогда девушка работала в Международной Британской Школе в Киеве.

"Меня этот опыт очень впечатлил. Я видела, что детям было интересно ходить в школу, что у них было много возможностей для развития, а уроки не были каторгой. Я помнила свой опыт университетской практики в школе - это были небо и земля. Мне стало обидно, что такое качество образования доступно только в школах, где обучение стоит невероятных денег. Ведь, чтобы достичь такого уровня, в плане ресурсов не так много нужно. Достаточно мотивации учителей и их готовности вкладываться", - добавляет девушка.

Потом Ольга Коваль вспомнила о программе "Учи для Украины". Вместе с парнем заполнили анкету в последний момент и ждали ответа.

"Нам повезло и заявки обоих приняли. Мы даже попали в одно селение, жили вместе и преподавали в одной школе. Помню, что очень хотела попасть в Одесскую область. Я родом из Луганска, потом жила в Киеве. Хотелось уже попробовать что-то новое - или пожить в Одесской, или во Львовской области. Так совпало, что мы попали в село, которое расположено в 20 километрах от Одессы", - рассказывает Ольга Коваль.

Девушка преподавала английский, а ее парень - историю. В учебном заведении очень часто менялись преподаватели, каждый семестр. Ученики даже подсчитали, что у них поменялись 8 преподавателей английского языка.

Автор: Ольга Коваль Работала в довольно тяжелых условиях - почему киевлянка переехала учить детей в село

"У многих детей был низких уровень знаний. И учебники использовали отечественные. Я была шокирована, увидев те учебники. Первый год пыталась с ними работать. В результате оставила эту идею. Начала искать материалы сама на каждый урок, да так, чтобы это соответствовало плану. На это тратила очень много времени. В следующем году мы уже решили с другой учительницей перейти на британские учебники, рекомендованные Министерством. Никто из детей не имел возможности их покупать, конечно. Школа тоже не могла себе позволить их приобрести. Поэтому с другой учительницей мы искали электронные версии, делали копии для детей, иногда за свой счет", - говорит Ольга Коваль.

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В первый год работы девушка проводила подготовку к ВНО и ГИА, консультации для всех желающих в качестве бесплатной внеклассной деятельности. А уже на второй год в школе открыли пространство, этому способствовала организация Impact hub Одесса.

"Наш хаб - отдельная комната с компьютером, проектором, пуфиками-мешками. Мы с учителями проводили там кружки и мероприятия. Я - клуб настольных игр. У нас было много игр дома и я решила, что их можно использовать в школе. Дети постепенно учились играть в разные игры: начинали с простых, например, UNO, а затем разбирали более сложные - "Эволюцию". Позже дети сами выбирали игры, объясняли правила друг другу и даже начинали придумывать свои собственные. Это им помогало раскрыться", - добавляет Ольга Коваль.

Автор: Ольга Коваль Работала в довольно тяжелых условиях - почему киевлянка переехала учить детей в село

Девушка рассказывает, что работала в довольно тяжелых условиях в плане уровня знаний и мотивации детей, общего социального контекста.

"Участие в программе дало сильный толчок развитию меня как преподавателя. Я постоянно находилась в тонусе, многому научилась от других учителей и сам опыт общения с ними был очень важным. Я также узнала множество новых методик преподавания и работы с группами, которые я использую сейчас и развиваю", - добавляет Ольга Коваль.

"Учи для Украины" - часть глобальной сети Teach For All. Подобные программы существуют в 59 странах, все работают по единой модели. В Украине эта программа начала работать в 2017 году. Ее участники - выпускники вузов и молодежь, которая прошла отбор, - учительствовали в селах и городках Киевской, Львовской и Одесской областей. Недавно программа объявила набор участников на 2021-2022 учебные годы. Перед началом работы в школе отобранные участники проходят 6-недельный тренинг по основам педагогики, возрастной психологии и практику работы с детьми. А в течение двух лет учительства с ними работают менторы и методисты, участники проходят ежемесячные тренинги и обмениваются опытом с коллегами. Те, кто не имеют педагогического образования, имеют возможность обучаться заочно в Киевском университете им. Бориса Гринченко. Участникам выплачивают зарплату и стипендию, покрывающую основные расходы на проживание.