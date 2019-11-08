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пятница, 08 ноября 2019 11:31

Пьяный мужчина из ружья расстрелял авто с водителем

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Пьяный мужчина из ружья расстрелял авто с водителем
Расстрелял из ружья авто. Фото:vitebsk.cc

7 ноября в Кривом Роге пьяный мужчина расстрелял из ружья авто с водителем внутри.

Водитель чудом не пострадал, сообщили в ТСН.Ранок.

После стрельбы, нетрезвый замкнулся в частном доме, а во двор выпустил четырех овчарок. Уцелевший водитель вызвал полицию, на место происшествия прибыли спецназовцы. Они отпугнули собак специальным устройством, а стрелка задержали. Также в квартире нашли ружье с патронами.

Почему стрелял пьяный мужчина не смог объяснить. Теперь ему грозит семь лет тюрьмы.

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В селе Завалье Каменец-Подольского района Хмельницкой области 40-летний мужчина застрелил тестя и тещу. Ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить жизнь самоубийством.

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