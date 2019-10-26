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суббота, 26 октября 2019 09:42

Мужчина застрелил тестя с тещей и ранил 8-летнюю дочь

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Мужчина застрелил тестя с тещей и ранил 8-летнюю дочь
В Хмельницкой области 40-летний мужчина застрелил тестя и тещу. Ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить возраста себе. Фото - hm.npu.gov.ua

В селе Завалье Каменец-Подольского района Хмельницкой области 40-летний мужчина застрелил тестя и тещу. Ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить жизнь самоубийством.

Сейчас злоумышленник находится под стражей в больнице. Его дочь прооперировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина был пьян. Во время семейной ссоры схватил охотничье ружье и несколько раз выстрелил в 66-летнего тестя и 65-летнюю тещу - они скончались на месте. Защитить дедушку и бабушку прибежала 8-летняя дочь мужчины - он выстрелил и в нее. Пока жена пыталась успокоить мужа, девочке удалось убежать из дома и вызвать полицию", - сказано в сообщении.

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Между тем мужчина пытался покончить жизнь самоубийством: сначала выстрелил себе в лицо, а когда попытка не удалась, закрылся в автомобиле и поджег его. В это время по вызову прибыли патрульные, которые вместе с соседями потушили транспортное средство и задержали мужчину.

Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и проводятся следственные действия. Задержанному грозит 15 лет или пожизненное заключение.

В Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в тройном убийстве. Днем в собственном дворе подозреваемый забил до смерти своего знакомого и его старую мать. На следующий день пошел домой к погибшим и убил главу семьи.

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26
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