Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot

Мэр города Яремче Ивано-Франковской области 49-летний Андрей Мироняк попал в ДТП.

Авария произошла 7 октября, сообщила пресс-служба горсовета Яремче в Facebook.

"Мэр в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Авария произошла около 20:00 при участии двух автомобилей, уточнила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander (мэр Яремче. - Gazeta.ua), двигаясь в сторону Микуличина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot Partner. Им руководил 37-летний житель Надворнянского района", - отметили в полиции.

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Добавили, что водитель Mitsubishi Outlander был пьян. У водителя Peugeot Partner взяли кровь для проверки на опьянения. Обоих водителей госпитализировали.

"По факту аварии следователи начали уголовное производство. Проводят досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

7 сентября 2021 года мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко попал в аварию. Его Volkswagen Passat столкнулся с автобусом с детьми. Величко получил травму. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали.