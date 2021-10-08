 
Ексклюзивы
1/5
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1089
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 315
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1440
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3915
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1179
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1134
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1404
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1674
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1188
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
3
12
5
5
4
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
Депутатов Ивано-Франковска вакцинировали прямо на сессии горсовета
Депутатов Ивано-Франковска вакцинировали прямо на сессии горсовета
Украинские археологи раскопали древнюю печь на краю мыса
Украинские археологи раскопали древнюю печь на краю мыса
Подпольные колл-центры обманули украинцев на десятки миллионов гривен
Подпольные колл-центры обманули украинцев на десятки миллионов гривен
Видео
Все видео
"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой
"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
Российские силовики похитили заместителя председателя Меджлиса
16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
16 августа с днем рождения поздравляют тезок семи святых
Медики "скорой" из-за бездорожья несли пациентку на носилках
Медики "скорой" из-за бездорожья несли пациентку на носилках
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 585
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 423
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 783
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 999
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2088
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 486
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
пятница, 08 октября 2021 14:22

Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
3

  Комментировать

Мэр города Яремче Ивано-Франковской области 49-летний Андрей Мироняк попал в ДТП.

Авария произошла 7 октября, сообщила пресс-служба горсовета Яремче в Facebook.

"Мэр в сознании, находится на обследовании. Все участники ДТП живы", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

Авария произошла около 20:00 при участии двух автомобилей, уточнила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander (мэр Яремче. - Gazeta.ua), двигаясь в сторону Микуличина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot Partner. Им руководил 37-летний житель Надворнянского района", - отметили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бежала за трамваем: в Чехии машина насмерть сбила 15-летнюю украинку

Добавили, что водитель Mitsubishi Outlander был пьян. У водителя Peugeot Partner взяли кровь для проверки на опьянения. Обоих водителей госпитализировали.

"По факту аварии следователи начали уголовное производство. Проводят досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия", - сообщили в полиции.

7 сентября 2021 года мэр Вознесенска Николаевской области Евгений Величко попал в аварию. Его Volkswagen Passat столкнулся с автобусом с детьми. Величко получил травму. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 1 Просмотров: 7227
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5580
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3915
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 2799
&quot;Тимошенко показала высшую школу политического цинизма&quot; - сети обсуждают спикериаду в Раде
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
10
 6 Просмотров: 2655
Другие регионы
Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают
Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают 1 Просмотров: 486
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
В украинском селе раскопали останки 12 немецких военных
12
 Просмотров: 2295
Масштабное ДТП с маршруткой: погибли четыре человека, пострадали семь
Масштабное ДТП с маршруткой: погибли четыре человека, пострадали семь Просмотров: 711
В горсовет Николаева перестанут пускать непривитых чиновников
В горсовет Николаева перестанут пускать непривитых чиновников Просмотров: 45
Чиновники вместо э-учебников закупили некачественные сканкопии на 16 млн
Чиновники вместо э-учебников закупили некачественные сканкопии на 16 млн Просмотров: 225
Больше всего комментируют
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
6
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
Голосов: 127
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть