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суббота, 19 февраля 2022 16:54

"Путин - террорист": как прошел многотысячный Марш единства во Львове
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Тысячи людей вышли на марш, чтобы продемонстрировать готовность украинцев сопротивляться российской агрессии
Фото: Валерий Шмаков
Тысячи людей вышли на марш, чтобы продемонстрировать готовность украинцев сопротивляться российской агрессии
Тысячи людей вышли на марш, чтобы продемонстрировать готовность украинцев сопротивляться российской агрессии
Тысячи людей вышли на марш, чтобы продемонстрировать готовность украинцев сопротивляться российской агрессии
Тысячи людей вышли на марш, чтобы продемонстрировать готовность украинцев сопротивляться российской агрессии

Во Львове прошел Марш за единство Украины. К нему присоединились тысячи людей, чтобы продемонстрировать готовность украинцев сопротивляться российской агрессии.

Люди несли гигантский флаг Украины и транспорант с надписью "Украинцы будут сопротивляться. Присутствующие скандировали "Украина превыше всего!", "Россия оккупант, Путин террорист!", "Одна, единственная, Соборная Украина!", "Путин х*йло!".

Среди участников марша можно было увидеть лиц всех возрастов. Имели с собой только украинскую символику и никаких партийных флагов.

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От памятника Ивану Франко колонна двинулась по центру города к Мемориалу Героев Небесной Сотни.

Такой маршрут, говорят организаторы, выбрали, чтобы символически соединить украинцев не только в пространстве, но и во времени: живущих и погибших в борьбе за Украину.

"Львовяне, в это непростое для нашего государства время покажем, что украинцы объединены. Под угрозой нового наступления российских оккупантов мы говорим, что не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы будут сопротивляться! Украина единая. Вместе – сила. Верим в ВСУ. Россия – агрессор, Путин – террорист", – отмечают в движении "Евромайдан Львов", которое является одним из организаторов мероприятия.

"На этом Мемориале Небесной сотни мы несем ответственность перед этими героями и перед нашим государством, перед нашим городом и перед собой. Перед детьми и своим будущим. Что отличало наш Майдан от других протестов? Это та ответственность, которая сильнее страха смерти. Которая заставляет двигаться и выполнять наш долг. Когда на Майдане кричали "Беркут!" мы не разбегались как россияне перед своим ОМОНом, а становились в шеренгу. И сейчас, перед очередным витком российского нападения мы не разбежимся, потому что мы украинцы. Это наше достоинство, наше воспитание и наша победа. Каждый, кто здесь свое уже сделал выбор в душе и готов его отстаивать. Мы вместе и мы едины!", - сказал участник Революции Достоинства Тарас Гривул.

16 февраля Украина впервые отметила День единения. Указ о введении в этот праздник президент Владимир Зеленский подписал 14 февраля.

Gazeta.ua собрала информацию о том, как День единения отмечали в разных городах Украины.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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Дата
19
февраля

Противостояние с "беркутовцами" и ультиматум Януковича: вспоминаем революционное 19 февраля - фото, видео

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