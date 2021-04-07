Провокацию с памятным знаком на Куликовом поле организовала ОПЗЖ

За провокацией в Одесском райсовете стоит ОПЗЖ. Фото: ODESSA TOURISM CENTER

За провокацией в Одесском райсовете (где депутаты в пятницу поддержали решение по установке памятного знака на Куликовом поле) стоит ОПЗЖ в лице нардепа Николая Скорика.

Об этом написал в Фейсбуке известный одесский общественник Марк Гордиенко.

Глава одесского РГБ говорит о том, что партия Шария в райсовете - это сателлиты ОПЗЖ. Один из таких ручных "шарийцев" Александр Черноиваненко и выступил в сессионном зале со скандальным обращением. За которое единогласно проголосовали все фракции, кроме отсутствующей "Европейской солидарности".

Впоследствии Барвиненко заявил о том, что депутаты проголосовали за другое обращение, где не было ничего о памятном знаке, но ситуация уже вышла из-под контроля. Инцидент мгновенно приобрёл общенациональный резонанс и вызвал волну негодования патриотически настроенной общественности.