Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом

Фото: Ольга Стенько

В Сергеевской объединенной территориальной общине в Гадяцком районе на Полтавщине создали коммунальное предприятие "Добробут". Оно выпиливает лес и решает сразу несколько проблем: чрезмерное облесение территории, нехватка рабочих мест и топливо для населения и обогрева объектов социальной сферы. Теперь на этом в год сэкономят около полумиллиона гривен.

Корреспондент Gazeta.ua узнавал, как это работает.

Сергеевская ОТГ создана в 2016 году. Объединила 13 сел из трех сельских советов. На ее территории зарегистрированы 2884 человека, проживающие на площади 167 кв. км. В громаде донедавна работало одно коммунальное предприятие "Сергеевское". Оно обслуживало нужды общины: водоснабжение, вывоз мусора, ремонт дорог, поставляло дрова на отопление школ и клубов.

"Они уже не успевали физически обслуживать громаду. И тут вышел закон по лесополосы, коллективную собственность. Громады могут по закону взять в собственность лесополосы. Для этого нужно создать специализированные предприятия, которые примут эти участки на баланс. В законе подробно написано, что и как делать. Он, правда, еще в обсуждении. Но мы взяли за основу и приняли это решение в общине как свое. Утвердили положение, по нему и работаем ", - рассказывает сельский председатель Сергеевской ОТГ Игорь Лидовой.

Автор: Ольга Стенько Гласа Сергеевской ОТГ Игор Лидовой

В громаде с 1 апреля 2019 создали специализированное коммунальное предприятие по уходу за зелеными насаждениями "Добробут". В его уставную деятельность входит заготовка дров для нужд громады, а также коммерческая деятельность. Выбрали директора, наняли на работу сотрудников, приобрели оборудование.

Там, где нет человека, появляется лес

На территории Сергеевской громады много небольших рощиц. Это островке посреди полей или залесненные самосейкой луга. Фактически, 300 га ничьего леса. Нередко эти лесополосы препятствуют деятельности предприятий. Например, нефтегазодобывающим компаниям. Или растут слишком близко от электросетей - по охране этих участков действуют специальные законы.

"Нефтяники к нам обратились, чтобы мы выпилили лес на участке, где они копают трубопроводы. Древесину за это мы забираем себе. Для энергетиков вырезаем деревья - по 10 м в обе стороны от столба. Это их охранная территория, но они не имеют на это людей. А мы теперь имеем ", - объясняет председатель.

В громаде остро стояла проблема незаконной вырубки лесополос. Их выпиливали постоянно, но не было балансодержателя, поэтому некому было обратиться в милицию. Теперь "Добробут", как владелец этих лесков, имеет право написать заявление в полицию, если кто-то занимается незаконной вырубкой.

Автор: Ольга Стенько Машину дров бригада КП "Добробут" напиливает за несколько часов

Плотность населения в громаде невелика. Там, где нет человека, появляется лес - природа отвоевывает свое. Некогда обширные луга и пастбища, на которых паслось стадо в тысячу голов, постепенно превращаются в рощи. Сейчас на всю громаду 120 коров. Чтобы это изменить, расчищают луга. Приняли отдельную программу поддержки фермерства.

Платили зарплату авансом за дрова, которые напилят

"Поскольку на баланс КП нам передали все лесопосадки, депутаты на сессии принимают решение, где нужно работать. Например: посадка номер 1. Я приказом создаю специальную комиссию. В нее обязательно включаем представителей лесхоза, исполкома и депутата сельсовета. Ставим в известность и землевладельца или арендатора земельных участков, прилегающих к лесополосе. Согласовываем план работ с экоинспекцией, - рассказывает директор КП "Добробут" Анатолий Ляшенко. - Постановлением КМУ прописано все четко. Например, сухое, или не сухое, наклоненное, мешает фермеру и тому подобное. Коммунальное предприятие заключает договор на выполнение работ. Представителю лесхоза покупаем молоток, ним он замечает каждое дерево, которое надо или не надо пилить. Затем мы выпиливаем и зачищаем ".

Вся древесина поступает на баланс "Добробута". Коммунальное предприятие распоряжается ею в коммерческих целях.

Разместили предприятие в бывшем колхозном ангаре. Взяли помещение как бесхозные по решению суда. Теперь строение зарегистрировано на Сергеевский сельский совет и является собственностью громады. Передали ее в пользование КП "Добробут". На приобретение оборудования средства выделили из сельсовета как уставное пополнения капитала. Основные средства закупают, а затем передают в пользование.

В этом году приобрели за 120 тыс. грн. пилораму и заточной инструмент для нее. Закупили 5 различных бензопил. Передали на баланс старый грузовой "газон" и измельчитель веток. Три месяца платили зарплату работникам коммунального предприятия - авансом за дрова, которые напилят.

Автор: Ольга Стенько КП "Добробут" изготавливает на заказ громады деревянные изделия и конструкции

Коммунальщики выполняют и другие заказы общины. Например, изготовили сцену в центре Сергеевке. Древесину закупили в лесхозе, напилили на пилораме, собственноручно собрали конструкцию. Следующий заказ - стационарные скамейки к сцене. В громаде есть передвижные лавки и столы. Их используют для различных мероприятий. В том числе, частных. Свадьбы, юбилеи или похороны - жители могут взять их бесплатно. Со временем их полностью обновят.

"Нас работает пятеро: я, водитель и три подсобных работника. Все официально трудоустроены. Один человек работает на пилораме, остальные заготавливают дерево для населения и школ Сергеевской ОТГ. Мне тоже самому приходится часто выполнять работы, - рассказал Анатолий Ляшенко. - Трудоустроили жителей Сергеевки. Один человек отслужил в АТО, вернулся. Сидел дома без работы, мы его взяли к себе. Молодые, перспективные искали работу за границей".

Автор: Ольга Стенько Директор КП "Добробут" Анатолий Ляшенко

Если есть большие объемы заказа, нанимают дополнительно работников по гражданско-правовому договору. Установлены нормы. За 100 кубометров дров, заготовленных в течение месяца, рабочий получает 5 тыс. грн. В хороший месяц работник может заработать сумму, эквивалентную двум минимальным зарплатам.

У работников есть возможность напилить себе на зиму дров

Работников Добробута" возят на работу автомобилем "Газель", который также на балансе КП. В выходные дни ним же предоставляют услуги для ОТГ - возят, например, спортсменов на соревнования или артистов на выступления. Чтобы поработать в КП "Добробут" по гражданско-правовому договору, в громаде записываются заранее. Специальную тетрадь завели у секретаря сельсовета. Туда записывают людей, которые ищут работу. Когда поступает заказ на выпил деревьев, в сельсовете уже знают, с кем заключать договор на выполнение работы.

"У нас две бригады. На каждую надо напилить 100 кубов. Напилили 200 - разницы нет, бригады же две. Закроют наряды, заплатят деньги. По четыре тысячи гривен каждому. Это хорошо, что я могу пойти в сельский совет и попроситься на работу. Но работа не постоянно, а когда в сельсовет поступают заказы. Работаю по гражданско-правовому договору", - рассказал один из временных работников, Ярослав Тарасенко.

Машину дров в этот день напилили за несколько часов - с обеда. Если много заказов, говорят мужчины, за рабочий день напилят до четырех машин.

Автор: Ольга Стенько Сотрудник КП "Добробут" Александр Сухоцкий

"Работаю здесь три месяца. Трудоустороен официально. Платят минимальную зарплату, бывало, больше зарабатывю, когда есть заказ. Ранее разно чем занимался, работал в селе Качановом. Потом ездил в Польшу. На лето приехал, потому что много работы дома - огороды, сено заготавливать. Поэтому к зиме есть преимущество здесь работать. Узнал недавно, что у тех, кто работает по коллективному договору, есть возможность здесь еще и дров напилить себе на зиму", - рассказал Александр Сухоцкий.

Стоимость машины дров для населения в лесхозе - 4 тыс. грн. за машину. Это 5 кубометров. Коммунальное же предприятие продает дрова по цене 2,5 тыс. грн. за такой же объем. Тарифы на дрова мягких и твердых пород установил исполком сельсовета. Так же, как и на услуги пилорамы и транспортные. Они значительно ниже, чем у частных предпринимателей.

У нас кубометр дров от 300 грн, в лесничестве - от 800

"Скажу по-простому. Если покупаешь дрова где-нибудь, четыре тысячи гривен за машину плати. А если здесь - две с половиной. Пока лишь раз покупали, но будем еще брать. Дрова пилят, как надо. У нас котел маленький, то некоторые приходится допиливать самим, но немного. У нас было газовое отопление, но дорого платить. А твердотопливный установили 5 лет назад. Система спаренная. Топим и тем, и тем: нет нас дома - подтапливаем газом. Приходим с работы - выключаем и разжигаем на ночь дрова. Мы впятером живем - с детьми и внучкой. Дровами топить теплее - наш дом 80 квадратов не натопишь так хорошо газом, как дровами. У нас дом утепленный, нам выгодно. За зиму сжигаем где-то три машины", - рассказала жительница Сергеевки Зоя Кузьменко. - А еще привозят ветки. Мы не брали, а моя напарница по работе взяла. Говорила, что неплохо, подтапливает в летней кухне. Оно не дорого совсем по цене".

Автор: Ольга Стенько Ветви измельчают и предоставляют малообеспеченным членам общины бесплатно или за символическую плату

Ветки, которые остаются после распиловки деревьев на дрова, собирают и измельчают. Их и продают по небольшой цене, если есть спрос, и безвозмездно развозят малообеспеченным жителям общины, а также развозят в школы и детсады. Заготовленные коммунальщиками дрова используют, в первую очередь, на нужды громады. Это отопления коммунальных предприятий и объектов социальной сферы.

Стоимость услуг установило предприятие. Цена рассчитана так, что покрывает оплату труда, амортизацию оборудования и пополнение уставного капитала предприятия. Выходят на самоокупаемость.

"Обеспечиваем объекты социальной сферы дровами. Но закупаем по еще более низкой цене. Фактически, платим заработную плату работникам "Добробута". У нас кубометр дров твердой породы получается по 300 грн. Для населения - по 450 грн. Нам выгодно это делать, потому что в лесхозе по 800", - говорит сельский голова.

В громаде три школы - Сергиевская, Розбышевская и Качановская. Все имеют альтернативные системы отопления: газовые и твердотопливные котлы. Впрочем, газом в прошлом году не топили. Хватает дров. Твердотопливные котлы установлены в четырех из пяти учреждений культуры: Сергеевском доме культуры и клубах в селах Розбышевка, Новоселовка, Выришальное. Сельский клуб в Качановом пока отапливают газом.

Отапливать дровами лучше, чем газом - теплее

Вместе с председателем громады посещаем Сергиевский учебно-воспитательный комплекс. Серое двухэтажное здание, заменены окна. Большую часть помещения занимает школа, одно крыло - детский сад. На школьном дворе горой лежат распилованные деревья.

"В школе позапрошлой зимой подтапливали и газом и дровами. Минувшую зиму, 2018-19 годов, топили только дровами. С ночи хорошо прогревали школу. Когда мы приходили утром, было тепло. Мне кажется, что дровами отапливать лучше. Мы вообще не мерзли, детям было очень комфортно ", - считает воспитательница детского сада "Родничок" Наталья Ильяшенко.

Две крупнейшие школы в громаде - Сергеевская и Розбышевская - имеют площади около 3 тыс. кв. метров каждая. За отопительный сезон на каждую раньше тратили около 40 тыс. кубометров газа. Если подсчитать, например, по цене газа 8 гривен за кубометр, как в прошлом году, получится 320 тыс. грн.

Автор: Ольга Стенько Для отопления Сергеевской школы используют деревья, заготовленные во время выпиливания аварийных деревьев

"Но использовали только 500 кубометров дров. Мы их покупаем, не платим за них деньги. Фактически, используем только аварийное дерево, которое бы и так надо было убрать. За лето ребята выпиливают и свозят сюда. Выходит по цене их зарплаты", - считает председатель.

В общине рассчитали, что за лето КП "Добробут" удается заготовить дрова для нужд четырех клубов и двух школ. Дрова заготавливают по цене оплаты труда сотрудников предприятия. В год фонд заработной платы составляет 300 тыс. грн. То есть, обеспечить на отопительный сезон все объекты социальной сферы дровами стоит дешевле, чем раньше обогреть одну школу.

Также в школах провели некоторые энергоэффективные мероприятия. В частности - заменили все окна на металлопластиковые и утеплили крышу. Стены не утепляли - по показателю экономической целесообразности окупаемость проекта на уровне 7 лет.

Начали с модернизации системы отопления. В Сергеевской школе котел заменили на новый. Установили 250-киловаттный. Испробовали его в апреле, отапливать ним в полную силу будут уже с осени. По подсчетам специалистов, эта замена окупится за один отопительный сезон.

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"Сейчас газ очень некалорийный. Максимум, что мы могли нагнать газом, температура теплоносителя на выходе 50 градусов. Дровами мы нагяняемо любую температуру. От газового оборудования не отказываемся: оно уже есть. Хотя все труднее работать с монополистами - облгазом. Они все больше требуют денег за услуги, которые не предоставляют. Например, нам выставили счет на замену счетчиков. Для этого уже больше 9 месяцев ведем переписку. Выставляют все новые условия и присылают новые счета. Думаю, они просто с нас берут деньги. Мы и не отапливаем газом, а вынуждены платить за обслуживание оборудование, поверки счетчиков и т.д. ", - поделился проблемой Лидовой.

Автор: Ольга Стенько Для отопления Сергеевской школы на сезон нужно 500 кубометров дров

На газу остались небольшие помещения - сельсовет, старостаты. Их хотят перевести на отопление котлами медленного горения, где за топливо - пеллеты, изготовленные из отходов производства. Преимущество таких котлов в том, что пеллеты засыпают один раз раз неделю. Поэтому не нужны кочегары, которые работают посменно - присматривает за отоплением сторож.

Параллельно в Сергеевке хотят запустить линию гранулирования отходов лесопилки. Община выиграла конкурс экологических проектов от Полтавской облгосадминистрации. Получили гранулятор за 100 тыс. грн. Для начала учатся работать вручную из отходов пилорамы.

Разрабатывают план запуска линии по изготовлению пеллет. Для этого надо измельчать ветки на опилки, поэтому закупят сушилку и измельчитель. Стоимость готовой линии в 5 млн. грн. Для громады это дорого. Игорь Лидовой считает, что лучше закупать постепенно частями. Таким образом можно уложиться в миллион гривен.

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