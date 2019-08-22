Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой

Закупать газ на зиму прежде всего предлагают домохозяйствам, которые используют газ для отопления и подогрева воды. Фото: Depositphotos

НАК "Нафтогаз" до 25 сентября предлагает населению закупить заранее газ по сниженной цене 4874,42 грн за тыс. "кубов" без налогов. Таким образом украинцы смогут сэкономить на отоплении 25%. Один человек может приобрести не более 25 тыс. куб. м газа.

Чтобы купить газ, потребителям нужно обратиться к своему газзбуту и ​​подписать дополнение к стандартной сделке. Далее внести предоплату. Тогда зимой нужно будет платить только за транспортировку газа.

"Нафтогаз не поставляет газ напрямую домохозяйствам. За исключением одного Кропивницкого облгаза. Его потребители действительно могут подписать соглашение на условиях "сегодня деньги, завтра - газ". С другими облгазами есть проблемы. Где они будут хранить тот газ? Будет ли гарантировать частный облгаз, что потребители вовремя получат оплаченное топливо?" - рассказал Gazeta.ua Геннадий Рябцев с научно-технического центра "Психея".

По его словам, чтобы украинцы могли подписывать подобные соглашения, для облгазов надо прописать штрафные санкции.

"Думаю, что закупать газ на зиму прежде всего предлагают домохозяйствам, которые используют газ для отопления и подогрева воды. Многоквартирным домам, которые используют газ исключительно для приготовления пищи, это не надо. Там объемы небольшие", - объясняет Рябцев.

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Эксперт предупреждает, что газ однозначно будет дорожать зимой.

"У нас нет распределения газа между внутренней добычей и тем, что покупаем на европейских хабах. По сути, потребителю безразлично, какой газ покупать, потому что цена определяется по паритету импорта. Зимой цена вырастет. Максимально дорого газ будет стоить в разгар отопительного сезона", - прогнозирует Геннадий Рябцев.

Украина закачала рекордные 17,4 млрд куб. м газа в подземные хранилища. За последние 5 лет в отопительный период Украина входила с запасами газа 16,6 млрд "кубов". К началу отопительного сезона запасы планируют увеличить до 20 млрд куб. м.