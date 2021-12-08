Простились с легендарной связной Романа Шухевича

В среду, 8 декабря, во Львове простились со связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича Ольгой Илькив, умершей на 102-м году жизни.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
Прощание началось в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста. Затем львовянку похоронили на поле почетных захоронений Мемориала воинов УПА по ул. Мечникова.
"Сегодня Львов прощается с человеком-символом. Жизнь Ольги Ильков – это руководство для нас. Скромность, но одновременно величие. И большая любовь к Украине. Светлая память", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.
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Легендарная львовянка Ольга Илькив была политзаключенной, 14 лет провела в советских тюрьмах.
В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги III степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.
О смерти Илькив стало известно 6 декабря.
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