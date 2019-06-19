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среда, 19 июня 2019 14:15

"Проспект Жукова": правительство обратилось к правоохранительным органам

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  Вячеслав Кириленко: Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизации.
Вячеслав Кириленко: Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизации.

Правительство обратилось к правоохранительным органам о незаконном решение горсовета Харькова о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.

"Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизации. Он должен получить отпор", - пишет в Twitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

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19 июня Харьковский городской совет рассмотрел и поддержал переименование проспекта Петра Григоренко на Георгия Жукова. За это решение проголосовали 59 депутатов, против - 13.

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Дата
19
июня

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