"Проспект Жукова": правительство обратилось к правоохранительным органам

Правительство обратилось к правоохранительным органам о незаконном решение горсовета Харькова о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.
"Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизации. Он должен получить отпор", - пишет в Twitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.
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Уряд звернувся до правоохоронних органів щодо незаконного рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Це перший пробний крок реваншистів у їхньому прагненні скасувати декомунізацію і він повинен отримати відсіч!— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 19 июня 2019 г.
19 июня Харьковский городской совет рассмотрел и поддержал переименование проспекта Петра Григоренко на Георгия Жукова. За это решение проголосовали 59 депутатов, против - 13.
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