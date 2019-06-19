"Проспект Жукова": правительство обратилось к правоохранительным органам

Правительство обратилось к правоохранительным органам о незаконном решение горсовета Харькова о переименовании проспекта Григоренко на проспект Жукова.

"Это первый пробный шаг реваншистов в их стремлении отменить декоммунизации. Он должен получить отпор", - пишет в Twitter вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

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Уряд звернувся до правоохоронних органів щодо незаконного рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. Це перший пробний крок реваншистів у їхньому прагненні скасувати декомунізацію і він повинен отримати відсіч!