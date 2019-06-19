Чем грозит Кернесу переименования проспекта на маршала Жукова

Кернеса могут посадить на 5-10 лет лишения свободы. Фото: images.unian.net

В Харькове вопреки действующему законодательству переименовали проспект Петра Григоренко на маршала Георгия Жукова.

При этом действующее законодательство не предусматривает коллективной ответственности Харьковского городского совета за такие противозаконные решения, рассказал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Зато, если решение подпишет мэр Харькова Геннадий Кернес, то он будет отвечать за нарушение закона. Его могут лишить свободы от 5 до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове пикетируют мэрию

"Мы ожидаем, пойдет ли на этот беспардонно антизаконный шаг Кернес. Если Кернес подпишет это решение горсовета, мы будем обращаться в правоохранительные органы о привлечении его к ответственности за нарушение закона. А решение о переименовании проспекта будем обжаловать", - рассказал Вятрович.

19 июня Харьковский городской совет рассмотрел и поддержал переименование проспекта Петра Григоренко на Георгия Жукова. За это решение проголосовали 59 депутатов, против - 13.

За переименование проспекта в честь кровавого советского маршала агитировал сам Кернес. Он заявил о поддержке 2-х соответствующих петиций, которые в мае зарегистрировали на сайте горсовета. Эти петиции также требовали убрать с площади Свободы волонтерскую палатку "Все для победы". Обе петиции набрали необходимое для рассмотрения количество голосов.

Против возвращения проспекта имени Жукова выступили общественные активисты.

В Харькове активисты свалили памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач".