Проложат дополнительный троллейбусный маршрут до "царского" села

В Виннице хотят создать новый троллейбусный маршрут.

Его планируют построить во время капитального ремонта Гниванского шоссе в направлении села Агрономическое. В народе его называют "царским". Один из районов этого села находится ближе к Виннице. Там живут судьи, чиновники, юристы, бизнесмены.

"Длина участка 2 километра. Кроме обновления дорожного полотна и его расширение, предусмотрено упорядочить тротуары, а иногда построить и новые. Также обустроят остановки общественного транспорта с современными посадочными павильонами ", - написал в Facebook городской голова Сергей Моргунов.

Создадут велодорожка и установят новое освещение, отметил мэр.

"Окружающий район достаточно активно развивается. Поэтому от разворотного круга возле Аграрного университета планируем установить опоры контактной сети с перспективой продления троллейбусной линии до проектируемого разворотного кольца в районе объездной дороги", - отметил Моргунов.

Автор: facebook В Виннице строят еще один троллейбусный маршрут

Когда именно построят новую троллейбусную ветку мэр не сказал.

"Разговоры о продлении троллейбусного маршрута уже идут. Специалисты изучают технические возможности. Тот район очень быстро развивается и перевозки пассажиров троллейбусами будет более комфортным чем маршрутками. Возможно это будут новые маршруты, но вполне вероятно, что продолжат существующие", - говорит Gazeta.ua Сергей Бузниковатий из местного Департамента отдела транспорта и связи.

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В Виннице в дальнейшем будут ездить троллейбусы и трамваи без кондукторов. Причина - дефицит кадров в Винницкой транспортной компании. Недостаток более 150 кондукторов заставила выбрать маршруты с минимальным пассажиропотоком и затем ввести оплату у водителя.