Пройдет тренинг-мотивация от Julika и Ореста Галицкого

Во Львовском музыкальном колледже имени Станислава Людкевича состоится бесплатная лекция-тренинг от Julika и Ореста Галицкого участников группы DZIDZIO.

28 мая в 15.00 во Львовском музыкальном колледже имени Станислава Людкевича состоится бесплатная лекция-тренинг от Julika, бывшего участника коллектива DZIDZIO, и Ореста Галицкого, гитариста группы DZIDZIO.

Тематика тренинга "Музыка и шоу-бизнес: хобби или профессия", поможет каждому желающему услышать ответы на их вопросы.

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Благодаря лекции-мотивации все неравнодушные смогут пообщаться с успешными и простыми людьми, которые в своей сфере достигли значительных высот. Кроме темы мотивации, в ходе встречи менторы постигнут и тематику шоу-бизнеса. В частности, музчний контент и его присутствие жизни, музыка, как способ заработка денег.

"Я привык мотивировать и заряжать людей позитивом и своим творчеством! На этот раз, выступлю в роли ментора, где расскажу, как музыка влияет на нашу жизнь и или ре-ально иметь нормальную заработную плату работая в одно удовольствие. Буду рад видеть каждого, приложу все усилия, чтобы слушатели поверили в себя и свои возмож-ности! " - говорит певец Julik.

1-2 июня в Киеве состоится пятый ежегодный фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con. Пройдет в Украинском доме. В этом году мероприятие посетят актеры Ричард Брейк и Предраг Белац, косплеер Анна Молева, писатели Роберт М. Вегнер и Анна Каньтох, разработчики видеоигр Ubisoft и The Farm 51.