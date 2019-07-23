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вторник, 23 июля 2019 15:29

Пройдет дискуссия "Трансформации городского пространства: где предел?"

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Пройдет дискуссия &quot;Трансформации городского пространства: где предел?&quot;
Реконструкция фонтана "Одуванчик" на пл. Галицкой вызвала острую дискуссию в социальных сетях среди жителей Львова. Фото с открытых источников.

24 июля в 16.00 в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория террора" на проспекте Черновола, 45 во Львове, состоится дискуссия "Трансформации городского пространства: где предел?"

Реконструкция фонтана "Одуванчик" на пл. Галицкой вызвала острую дискуссию в социальных сетях среди жителей Львова. Споры вокруг проекта реконструкции обусловили проведение публичного разговора об изменениях городских пространств с историческим наслоения и их взаимодействие в современном Львове. Фокусом обсуждения станет целесообразность трансформаций общественных пространств и сосуществования различных культурных контекстов в пределах исторической среды Львова.

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Спикери:

Ольга Криворучко - архитектор, соавтор проекта "Реконструкция фонтана "Одуванчик", Соучредитель общественной организации Urbanideas.

Юрий Лукомский - археолог, доцент кафедры архитектуры и реставрации Национального университета "Львовская политехника".

Александра Сладкова - начальница отдела урбанистики ЛКП "Институт пространственного развития".

Василий Кметь - историк, директор библиотеки Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Наталья Поддубная - кандидат архитектуры, преподаватель кафедры реставрации и архитектуры Национального университета "Львовская политехника", исследовательница архитектуры и монументального наследия.

Раскопаны во время реконструкции львовского фонтана "Одуванчик" стены принадлежат древнему храму Воздвижения Честного Креста. Костел построили напротив Галицкой ворот города в 1530-х, а разобрали в конце XVIII в. вместе с городскими укреплениями.

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