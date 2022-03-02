Прочь Россию – писатели требуют не пускать агрессора на мировые фестивали

Сергей Жадан – один из культурных деятелей, требующих не допускать Россию к международным фестивалям. ФОТО: facebook.com

Украинские писатели призвали отстранить Россию от международных фестивалей и не писать о ее культуре в СМИ.

С такой инициативой, среди прочих, выступили Сергей Жадан, Андрей Курков, Любко Дереш, сообщают телеграмм-каналы.

"Отменить все проекты, к которым причастна Российская Федерация, и проекты, имеющие финансирование российского происхождения. Запретить работу русских культурных центров на территории государств-партнерок. Изъять из наблюдательных советов и культурных альянсов граждан Российской Федерации, отказаться от спонсорства и организационной поддержки", - говорится в заявлении.

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Также культурные деятели требуют прекратить сотрудничество с артистами и художниками, поддерживающими Владимира Путина.

"Это уже сделали Мюнхенская филармония, Роттердамский филармонический оркестр, Театр Ла Скала, Королевская опера в Лондоне и многие другие культурные организации, проявившие солидарность с Украиной", - говорится в сообщении.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.