Приглашают на "Золушку" и виолончельный юбилейный концерт Сергея Прокофьева

Во Львовской филармонии сыграют "Золушку" и концерт для виолончели Сергея Прокофьева. Фото: Львовская национальная филармония

17 февраля в 19:00 во Львовской национальной филармонии оркестр INSO-Lviv представит особую программу по произведениям Сергея Прокофьева: Сюита №1 из балета "Золушка" и виолончельная Симфония-концерт.

Мероприятие состоится по случаю 130-летия со дня рождения композитора.

За дирижерским пультом - украинский дирижер, которого хорошо знает львовская публика, Владимир Сиренко. Солист вечера - один из самых ярких молодых исполнителей, виолончелист Алексей Шадрин.

Музыка к спектаклю "Золушка" имеет удивительную силу. Произведение яркое, искрящиеся и невероятно обаятельное, такое, каким и должна быть настоящая добрая сказка, где справедливость обязательно победит, а добро будет вознаграждено. Сергей Прокофьев написал балет в период с 1940-го по 1944 год. Премьера состоялась в ноябре 1945 года в Большом театре, где в то время танцевала знаменитая Галина Уланова. На основе музыки к балету композитор создал сюиты для симфонического оркестра.

"Симфония-концерт для виолончели с оркестром" - последнее произведение Прокофьева, созданное при непосредственном участии Мстислава Ростроповича. Впервые это произведение было исполнено 1952 года. За дирижерским пультом впервые и в последний в своей жизни стоял Святослав Рихтер. Это произведение Прокофьева стало новаторским, оно сломало существующие каноны виолончельного искусства, добавило виолончели непревзойденной "концертной" силы и музыкального проповедника.

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Симфонию-концерт в ее окончательном виде ждал посмертный успех. Долго Ростропович оставался ее единственным исполнителем. Произведение в 3 частях - Andante, Allegro quisto, Andante con moto - является вершиной виолончельного исполнительства, что стало неотъемлемой частью репертуара солистов во всем мире.

Подробная информация о событии и билеты по ссылке.

Сергей Прокофьев родился в Донецкой области, в селе Сонцовка, где прожил 13 лет до своего отъезда на учебу в Петербург. Для Прокофьева свойственна чувственная экспрессия в музыкальном языке. Он всегда неожиданный и всегда попадает точно в цель. В своих дневниках композитор вспоминал: "У меня есть свойство характера относиться к жизни легко, оно меня никогда не затрагивает глубоко, а скользит слегка на поверхности". Так и его музыка, созданная в период тоталитарного режима, является свежим глотком воздуха и свободы сознания. Академический симфонический оркестр ИNSO-Lviv - International Symphony Orchestra - Львовской национальной филармонии основан 1998 года.