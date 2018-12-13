Придумали новый вид расчета за проезд в общественном транспорте

Автор: vinbazar В Виннице внедряют новый вид расчета за проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах

В Виннице внедряют новые методы оплаты для пассажиров.

В общественном транспорте города в ближайшее время рассчитаться за поездку удастся с помощью собственного смартфона, пишет vinbazar.

Нововведения должны решить вопрос с дефицитом кондукторов на отдельных маршрутах.

Для винничан готовят механизм расчета с помощью SMS или через приложение Приват24.

"Процесс перехода на электронный билет немного затянулся, поэтому возникла потребность сделать альтернативные методы оплаты. Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно отправить бесплатное SMS на короткий номер 877. С мобильного счета снимут 4 гривны и пришлют обратное сообщение с подтверждением. Будет действовать такой билет в течение часа ", - говорит начальник отдела автоматизированных систем управления ОТК Сергей Жабко.

В сообщении нужно присылать специальный код. В начале буква "S", что означает сумму, далее буквенный код транспорта, в котором осуществляется поездка. В конце добавляем номер маршрута.

A - городской автобус;

B - троллейбус;

C - трамвай.

Например, чтобы оплатить поезда в трамвае №4 "Железнодорожный вокзал - Барское шоссе" нужно направить такое SMS:

Автор: vinbazar

Воспользоваться услугой пока удастся только абонентам "Киевстара". С другими мобильными операторами до сих пор продолжаются переговоры.

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Рассчитаться жители смогут и с помощью приложения Приват24. В Винницкой транспортной компании планируют разместить в общественном транспорте специальные QR-коды, после сканирования которых осуществится оплата за проезд, а пассажир получит сообщение с изображением билета.

Начальник отдела автоматизированных систем управления ОТК Сергей Жабко уверяет, что наличный расчет также останется доступным. Билеты будут находиться у водителя.

Подобная система оплаты будет действовать в так называемый "переходный период", который продлится до внедрения в Виннице Е-билета.

Сегодня продолжаются работы по реализации проекта электронного билета. В сентябре первые валидаторы для оплаты проезда специальной карточкой установили в 6 единицах общественного транспорта города и оборудовали контактную сеть. Специалисты чешской компании Mikroelektronika тестируют работу.