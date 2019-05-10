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суббота, 11 мая 2019 04:20

При въезде в город светофоры заработают по-новому

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При въезде в город светофоры заработают по-новому
Depo.ua Винница: при въезде в город светофоры заработают по-новому

В Виннице запускают специальный режим светофоров для водителей, въезжающих в город. Он даст возможность водителям избежать заторов, сэкономить время и топливо.

Они смогут проезжать перекресток практически без остановок. Для них зеленый свет будет гореть дольше, чем красное.

"Это будет работать идеально, если не будет пробок. Большую роль будет играть человеческий фактор. Все может случиться в дороге - машина сломаться или просто заглохнет или ученик автошколы будет ехать. Также будет хорошо, если водители будут соблюдать разрешенную скорость 50 км/ч", - объясняет Gazeta.ua руководитель предприятия по организации дорожного движения Сергей Чернов.

Систему "Зеленая волна" с специальным пультом управления устанавливают на 4 крупных магистральных улицах - Киевской, Брацлавский, Лебединского и Немировского шоссе. Заработает после 20 мая.

Эта система стоит более 3 млн грн. До конца года такие светофоры могут заработать с стороны Хмельницкого шоссе и улицы Келецкой.

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Винницкая транспортная компания показала модерновый троллейбус собственного производства. Основой нового транспорта стал старый "МАЗ".

Новый "рогатый" обошелся в 5 млн гривен.

На изготовление одного троллейбуса идет примерно три месяца.

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