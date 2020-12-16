При президенте Зеленском в Черкасской области не зарегистрировали ни одной Украинской церкви

Церковь в Прохоровке описл Николай Гоголь.Фото mandry ck. ua

11 общин Православной церкви Украины не могут официально зарегистрироваться в Черкасской областной государственной администрации. Чиновники придумывают различные причины, чтобы оставить эти храмы в подчинении церкви Московского патриархата. Об этом рассказал управляющий делами Черкасской епархии ПЦУ Сергей Зайко.

"Мы уже рассказывали о ситуации с храмом села Бужанки Лисянского района, где продолжаются бесконечные суды с единственной целью - затянуть время и не регистрировать общину, - говорит Сергей. - Кроме Бужанки имеем саботаж Черкасской ОГА в селах Зоривка Золотоношского района, Скибине и Охматове Жашковского района, Прохоровке Каневского района, трех селах Маньковского района - Малой Маньковке, Тимошовке и Харьковке, трех селах Монастирищенского района - Халаидово, Терлице и Тарнаве, а также церкви села Терновка Смелянского района. Вместо того, чтобы в соответствии со статьей 8 Закона "О свободе совести и религиозных организациях", в котором четко написано, что община имеет право на свободную смену подчиненности путем внесения изменений в Устав, Черкасская областная государственная администрация придумывает свои причины, которые не имеют ничего общего с законом. В частности, они каким-то чудом ссылаются на устав церкви Московского патриархата, в котором записано, что переход общины может осуществляться только с разрешения митрополита УПЦ МП. Раньше это был Софроний, который уже отошел в вечность, теперь - Феодосий. Понятно, что никакого разрешения на переход с их церкви московский митрополит не даст. И почему мы должны спрашивать его, если четко написаны нормы закона? Там указано, что если две трети общины решили зарегистрировать новую, то власть должна это оформить по закону".

Храм строили меценаты, которые не хотят ничего общего иметь с русской церковью и "русским миром"

Сергей Зайко говорит, что Черкасская ОГА не ограничивается требованием предоставить разрешение от УПЦ МП.

"Еще они хотят, чтобы письмо подписал предыдущий настоятель. В Зоривке это невозможно сделать, потому что предыдущий священник Московского патриархата покинул общину и уехал в неизвестном направлении. Разве мы будем подавать на него в розыск? Тогда чиновники Черкасской ОГА придумали новую отговорку. Мол, рассмотрите вариант о совместном пользовании храмом с общиной УПЦ Московского патриархата. Но позвольте. Храм строили меценаты, которые не хотят ничего общего иметь с русской церковью и "русским миром".

Управляющий делами связывает саботаж, который оказывает Черкасская облдерждадминистрация, с давлением бывшего заместителя офиса президента господина Трофимова.

- Трофимов сейчас освобожден, но он остался советником Зеленского. Здесь был явный конфликт интересов. Трофимов прислуживал - держал митру над митрополитом Онуфрием - главой Московского патриархата. Очевидно, именно с его подачи осуществлялся саботаж.

Православная церковь Украины оставляет за собой право обратиться в суды.

- Мы написали письмо и надеемся на встречу с главой Черкасской ОГА господином Сергеем Сергийчуком. В противном случае будем подавать в суд.

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Одной из церквей, которая стремится перейти к ПЦУ, является церковь в селе Прохоровка Каневского района. В свое время этот храм описал Николай Гоголь в своем произведении "Вий".