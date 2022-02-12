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воскресенье, 13 февраля 2022 05:01

Праздник 13 февраля: сегодня вспоминают киевлянина за которого молился бес

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Праздник 13 февраля: сегодня вспоминают киевлянина за которого молился бес
Святой Никита родился в Киеве в 1030 году. Являлся епископом Новгородским. ФОТО: kyiv-pravosl.info

Сегодня церковь вспоминает святителя Никиту, затворника Киево-Печерского. Он родился в Киеве в 1030 году.

В раннем возрасте Никита решил стать монахом в Киево-Печерском монастыре. Стал жить затворником, хотя против этого выступал тогдашний игумен обители Никон. Считал, что юный горожанин еще не готов к такому подвигу.

Опасения игумена скоро подтвердились, ведь Никиту соблазнил бес, который стал являться ему в образе ангела, согласно церковным преданиям.

"Искусил его дьявол. Стал перед ним бес в образе ангела. Пал ниц, поклонился ему монах, как ангелу. И сказал бес: "Ты не молись, а только читай книги и так будешь разговаривать с Богом. Я же постоянно буду молить о твоем спасении Творца своего". Соблазнившись, монах перестал молиться, а усердно занимался чтением. Видя, что бес, постоянно молится о нем – радовался ему, как ангелу", - говорится в сборнике рассказов о монахах "Киево-Печерский патерик".

Игумен Никон с братией начали молиться о Никите и прогнали от него беса. Затворник понял свою ошибку и после этого стал сдержанным, послушным и смиренным.

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В 1096 году Никита был возведен в епископский сан митрополитом Киевским Ефремом. После этого святителя направили служить в Новгород. Там епископ Никита построил много храмов и совершил немало чудес.

Святитель скончался в 1108 году в Новгороде. В 1547-м его канонизировали.

Вчера христиане вспоминали святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. При жизни они были великими проповедниками, обратившими в веру многих язычников. Все трое жестко выступали против гонений на христиан.

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