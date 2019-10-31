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четверг, 31 октября 2019 12:23

Правоохранители "зачистили" аэропорт от террористов
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Правоохранители в Днепре проводили учения в аэропорту.

По сценарию они задерживали террориста, пишут в пресс-службе МВД в Facebook.

"Задачей гвардейцев было блокировать первую группу злоумышленников, кинологи занялись поиском других. В то время боевая бронированная машина Нацгвардии доставила штурмовую группу спецподразделения" КОРД "Национальной полиции Украины в здание, в которой якобы находятся террористы", - говорится в сообщении.

Правоохранители в Днепре проводили учения в аэропорту
Фото: МВД Украины
Правоохранители в Днепре проводили учения в аэропорту
Правоохранители в Днепре проводили учения в аэропорту
Правоохранители в Днепре проводили учения в аэропорту

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в поселке Золотом достаточно полицейских для противодействия возможным провокациям.

В то же время Аваков отметил, что сейчас ситуация там спокойная и контролируемая. Об этом говорится на странице МВД в Facebook.

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