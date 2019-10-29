Аваков уверяет, что в Золотом достаточно полиции для обеспечения порядка

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что полицейские обеспечат порядок в Золотом. Фото: Prm

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в поселке Золотом достаточно полицейских для противодействия возможным провокациям.

В то же время Аваков отметил, что сейчас ситуация там спокойная и контролируемая. Об этом говорится на странице МВД в Facebook.

"В МВД хватает сил и средств для обеспечения общественной безопасности. В случаи нарушения противником договоренностей о разведении войск, в МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу", - говорится в сообщении.

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Сейчас в городе работают усиленные гвардейцами патрули Нацполиции.

Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 на Луганщине началось в 12:00. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил.