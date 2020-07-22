Пожежа на Луганщині: загрози населеним пунктам немає

Пожар на Луганщине людям не угрожает. Фото: Укринформ

По состоянию на вечер 22 июля нет угрозы населенным пунктам в Луганской области, вблизи которых вспыхнул пожар.

"Обстрела и детонации взрывоопасных предметов на месте пожара не наблюдается. Работниками лесного хозяйства проводится опахивание периметру пожара со стороны с. Трехизбенка, с. Лобачево, с. Лопаскино и от р. Северский Донец. Силы ГСЧС сосредоточены со стороны с. Трехизбенка и с. Лопаскино. Создается резерв сил ДСНС в пгт Новоайдар", - сообщает пресс-служба МВД.

К тушению пожара привлечены 110 человек и 29 единиц техники.

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Напомним, в Луганской области из-за обстрела боевиков загорелся лес.