Пожар в Харькове. Есть первые задержанные

Правоохранители задержали 3 человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.
Это владелец здания, арендатор дома и администратор учреждения, сообщается на сайте Харьковской областной прокуратуры.
"Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами. Сейчас по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе указанного учреждения проводятся неотложные следственные действия", - уточнили в прокуратуре.
Устанавливается местонахождение других причастных к работе в доме престарелых.
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Во время пожара в харьковском доме престарелых "Золотое время" 21 января погибли 15 человек, еще пятеро пострадали. Харьковские власти заявили, что заведение работало с нарушениями и было нелегальным.
Позже журналисты назвали имя и фамилию вероятного владельца дома престарелых - Акопян Славик Цолакович.
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