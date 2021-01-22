Пожар в Харькове. Есть первые задержанные

 
Ексклюзивы
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 513
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
Просмотров: 684
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 666
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1539
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 684
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 351
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2484
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 576
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2655
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 657
Фото
Все фото
3
7
6
4
4
В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно
В ДТП с пьяным водителем погибла беременная: что известно
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц
В Украину пришла долгожданная зима: фото и видео заснеженных улиц
Воры кабелей связи оказались патрульными полицейскими
Воры кабелей связи оказались патрульными полицейскими
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
Видео
Все видео
Пожар в доме престарелых: родственники пациентки рассказали интересные подробности
Пожар в доме престарелых: родственники пациентки рассказали интересные подробности
Мужчин, которые катались на надувных санках, сбил встречный автомобиль
Мужчин, которые катались на надувных санках, сбил встречный автомобиль
87-летняя женщина прыгнула из окна на глазах у школьников. Они снимали все на видео
87-летняя женщина прыгнула из окна на глазах у школьников. Они снимали все на видео
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата
Покупатель ударил ногой в лицо девушку-кассира - его ждала расплата
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 513
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 396
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 180
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 684
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2655
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 153
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
пятница, 22 января 2021 02:29

Пожар в Харькове. Есть первые задержанные

  Комментировать
Пожар в Харькове. Есть первые задержанные
По делу о пожаре в доме престарелых в Харькове задержали 3 человек. Фото: Харьковская облпрокуратура

Правоохранители задержали 3 человек по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.

Это владелец здания, арендатор дома и администратор учреждения, сообщается на сайте Харьковской областной прокуратуры.

"Причастность задержанных к работе этого дома подтверждается допросами свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, а также другими документами. Сейчас по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе указанного учреждения проводятся неотложные следственные действия", - уточнили в прокуратуре.

Устанавливается местонахождение других причастных к работе в доме престарелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в доме престарелых: родственники пациентки рассказали интересные подробности

Во время пожара в харьковском доме престарелых "Золотое время" 21 января погибли 15 человек, еще пятеро пострадали. Харьковские власти заявили, что заведение работало с нарушениями и было нелегальным.

Позже журналисты назвали имя и фамилию вероятного владельца дома престарелых - Акопян Славик Цолакович.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пожар в Харькове. Есть первые задержанные». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 52662
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
5
 Просмотров: 16524
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 13149
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 10026
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 9945
Новости Харькова
Пожар в доме престарелых: родственники пациентки рассказали интересные подробности
Пожар в доме престарелых: родственники пациентки рассказали интересные подробности
 Просмотров: 2124
Травмирования девочки на катке: что рассказал отец
Травмирования девочки на катке: что рассказал отец
 Просмотров: 657
Еще без сознания: что известно о состоянии 8-летней девочки, которая травмировалась на катке
Еще без сознания: что известно о состоянии 8-летней девочки, которая травмировалась на катке Просмотров: 711
Мужчин, которые катались на надувных санках, сбил встречный автомобиль
Мужчин, которые катались на надувных санках, сбил встречный автомобиль
 Просмотров: 1341
Въехала в дерево: 8-летняя девочка на катке проломила череп
Въехала в дерево: 8-летняя девочка на катке проломила череп Просмотров: 909
Больше всего комментируют
10
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
Голосов: 1068
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть