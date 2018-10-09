Потрясающее и удобное: украинские дизайнеры устроят день осенне-зимней моды

MIFIDA - fashion day.Cherkassy состоится 14 октября.

Масштабный фэшн-проект MIFIDA - fashion day.Cherkassy состоится в шестой раз в Черкассах. Известные украинские дизайнеры представят коллекции осень-зима 2018-2019.

"В рамках MIFIDA зрители увидят новую коллекцию smart casual дизайнера Виктории Лювены, удивит своей лаконичностью Виктор Черкасский, вечернюю моду представляет Наталья Гурьевская, Виктор Антоненко расскажет своей коллекцией о роскоши меховых изделий, ТМ" Афродита "презентует будуарные образы, а неординарностью удивит Руслан Хвастовой" , - говорят организаторы.

На подиуме под светом софитов и вспышками камер можно будет увидеть моделей с яркими образами от главного beauty-партнера PUDRAPROF. Также зрителей удивят необычным оформлением зала и подиума благодаря VSteam creative group и компании Led Rental.

Организаторы обещают порадовать разнообразными модными показами, подарками, фудзоной и завершающей вечеринкой.

Мероприятие состоится 14 октября в 16:00 по адресу ул. Смелянская 131 (на территории Дилерского центра Newton). Билеты можно купить на сайте karabas.com.

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