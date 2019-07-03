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среда, 03 июля 2019 13:51

Последствия ужасают: неожиданный ураган повалил деревья и сорвал крыши зданий
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Автор: фото предоставлено пресс-службой ГСЧС Винницкой области
  Винницкая область: шквальный ветер с градом пронесся по 6 районах, последствия ужасают
Винницкая область: шквальный ветер с градом пронесся по 6 районах, последствия ужасают

В Винницкой области непогода наделала беды в шести районах. Пострадали Крыжопольский, Могилев-Подольский, Теплицкий, Тульчинский, Томашпольский, Черновицкий районы и г. Ладыжин.

В результате гроз, ливней, штормового ветра и града в Черновицком районе много повергло деревьев. Они повредили линии электропередач.

"Гроза продолжалась до двух часов. За это время было отключено 96 населенных пунктов. Треть уже восстановили электроснабжение. После урагана, энергетики отключали от электроснабжения. Провода лежали на земле под напряжением. К счастью, никто не пострадал", - говорит заместитель председателя Винницкой ОГА Василий Броварник.

Автор: Татьяна САРАХАН
  Василий Броварник
Василий Броварник

В других районах ветер срывал крыши зданий. В Томашпольском районе в селе Рожнятовка ветром сорваны крыши в 5-ти жилых домах. В селе Гнатков частично повреждены крыши, в с.Липивка снято частично кровлю музыкальной школы, в с. Кислицком - перекрытие дома культуры. В Рожнятовке частично повреждена кровля спортзала в школе и семейной амбулатории, сообщили в ГСЧС у Винницкой области.

Автор: фото предоставлено пресс-службой ГСЧС Винницкой области
  Винницкая область: шквальный ветер с градом пронесся по 6 районах, последствия ужасают
Винницкая область: шквальный ветер с градом пронесся по 6 районах, последствия ужасают

"Ко мне уже обратились 20 пострадавших. У кого-то сорвало с крыши 5 листов шифера, в другого - 10. Денег в бюджете мало. Мы лишь можем ручным трудом помочь людям. Ураган повредил урожай. Полегла кукуруза и пшеница. Ветер полностью раскрыл склады местного хозяйства. Крыша из металлочерепицы сорвало вместе с балками и рельсами с спортзала школы. Только 5 лет как отремонтировали. Ушло не менее 100 тысяч гривен, которые выделил директор сельхозпредприятия", - говорит сельский голова Рожнятовки Александр Ниник.

В резервном фонде областного бюджета - 6 млн. грн. Именно с него выделяют на преодоление последствий стихийного бедствия.

"Чтобы видели деньги пострадавшим населенным пунктам для начала надо правильно классифицировать происшествие. Или это чрезвычайное происшествие или это чрезвычайная ситуация. Конечно, деньги будут выделяться по последней классификации. Дополнительно есть запас для предоставления материальной помощи. Есть на складах 10 тысяч листов шифера. Делать заготовки научила Павловка, где взорвался Арсенал и пострадало село", - отметил Броварник.

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Власть на местах должна знать, кого поддержать. Не надо ждать, что кто-то придет и сделает, отметил чиновник.

Автор: Татьяна САРАХАН
  Василий Броварник (слева)
Василий Броварник (слева)

Уже считают убытки, чтобы определиться с масштабами потерь.

Автор: фото предоставлено пресс-службой ГСЧС Винницкой области
  Винницкая область: шквальный ветер с градом пронесся по 6 районах, последствия ужасают
Винницкая область: шквальный ветер с градом пронесся по 6 районах, последствия ужасают

В селе Ковалевка Немировского района градом размером в пол ладони повредил несколько сотен домов. Он уничтожил урожай. Местные власти заявили, что не имеет достаточно средств для компенсации последствий непогоды. Посчитали, что могут выделить только 3 млн грн.

Накануне Украине прокатился мощный ураган, который нанес масштабным разрушениям.

К Днепру непогода досталась вечер. Поваленное дерево разбило остановку, где люди пережидали непогоду. Два человека получили травмы, их забрала "скорая". Десятки поваленных деревьев заблокировали движение по городу.

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03
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