Последствия непогоды: на Закарпатье затопило дома, на Прикарпатье людей спасают из рек

 
Ексклюзивы
1/5
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 3195
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3025
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 216
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 549
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 810
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2439
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1413
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1215
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 567
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1521
Фото
Все фото
7
3
9
9
8
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
1,5 млн грн на Covid-строительстве: разоблачили схему хищения госсредств
1,5 млн грн на Covid-строительстве: разоблачили схему хищения госсредств
Красное &quot;море&quot; раскинулось на Закарпатье: впечатляющие фото
Красное "море" раскинулось на Закарпатье: впечатляющие фото
Похищали людей и авто: задержали банду рецидивистов
Похищали людей и авто: задержали банду рецидивистов
На Закарпатье &quot;проснулась&quot; Долина нарциссов: солнечные фото
На Закарпатье "проснулась" Долина нарциссов: солнечные фото
Видео
Все видео
Ребенка не взяли в садик, потому что родители не знают венгерского языка
Ребенка не взяли в садик, потому что родители не знают венгерского языка
"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
"Миллионерам можно все ": голая женщина перед костелом устроила странное представление
"Миллионерам можно все ": голая женщина перед костелом устроила странное представление
В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео
В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео
Село на Закарпатье "ушло" под воду видео потопа
Село на Закарпатье "ушло" под воду видео потопа
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 747
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 810
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1143
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 594
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2574
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
1 Просмотров: 90
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
воскресенье, 11 июля 2021 17:46

Последствия непогоды: на Закарпатье затопило дома, на Прикарпатье людей спасают из рек

  Комментировать

Из-за сильных дождей в западных областях Украины подтопило дворы, дома и хозяйственные постройки, сообщает ДСНС.

Автор: dsns.gov.ua
  На Закарпатье подтопило 185 дворов, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений
На Закарпатье подтопило 185 дворов, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений

В том числе 10 июля в пгт Ясиня, селах Лазещина, Богдан, Луги Раховского района Закарпатья подтопило 185 дворов, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений, часть автодороги Мукачево-Львов протяженностью 30 метров.

Сегодня после обеда подтоплений на территории Раховского района не обнаружено. Пострадавших и погибших в результате стихии нет.

В Ивано-Франковской области в результате интенсивных осадков поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская. Из-за этого вчера вечером чрезвычайники выезжали на спасение людей на водоемы Надвирнянского района. В общем спасли 11 человек.

Так, в селе Пнив посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 15 метров от берега на острове находилось семь человек, из них - шесть детей, которые не могли самостоятельно добраться до берега.

Автор: dsns.gov.ua
  На Прикарпатье в результате интенсивных осадков поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская. Прикарпатья чрезвычайники выезжали на спасение людей
На Прикарпатье в результате интенсивных осадков поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская. Прикарпатья чрезвычайники выезжали на спасение людей

В городе Надворная, на дамбе реки Быстрица Надворнянская в 8 метрах от берега находился 14-летний подросток. Спасатели прибыли на место и с помощью спасательного круга и веревки спасли парня.

В городе Яремче Надвирнянского района на островке посреди реки Прут оказался 15-летний подросток. Чрезвычайники в гидрокостюмах добрались до пострадавшего и доставили на берег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Затоплены дома и поваленные деревья: показали последствия непогоды в Украине

Также вчера в селе Мирное Надвирнянского района двое детей находились на острове посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 70 метров от берега. Через сильное течение самостоятельно добраться до берега они не могли. Спасатели на катамаране переправили детей на берег и передали родителям.

На Киевщине, возле поселка Осиновое прорвало дамбу. Из-за прорыва дамбы каскада из семи частных озер в Фастовском районе, было подтоплено 8 дворов и 2 частных жилых дома.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Последствия непогоды: на Закарпатье затопило дома, на Прикарпатье людей спасают из рек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

Нашли тысячи статуй воинов

Англия проиграла Италии в серии пенальти

В оздоровительном комплексе застрелились охранники нардепа и бойцы ПС

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 2 Просмотров: 88154
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 1 Просмотров: 14949
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине Просмотров: 13419
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
Гороскоп на 10-11 июля: как новолуние повлияет на жизнь каждого из нас
 Просмотров: 11754
Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых
Ужин за 20 минут: назвали три рецепта для ленивых Просмотров: 7443
Закарпатье
В результате сильных дождей на Закарпатье затопило дома и дороги
В результате сильных дождей на Закарпатье затопило дома и дороги Просмотров: 351
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
7
 Просмотров: 1521
1,5 млн грн на Covid-строительстве: разоблачили схему хищения госсредств
1,5 млн грн на Covid-строительстве: разоблачили схему хищения госсредств
3
 Просмотров: 243
Вирастюк и драка в Верховной Раде, напоминание о деле Гандзюк - чем жила Украина прошедшую неделю в фото
Вирастюк и драка в Верховной Раде, напоминание о деле Гандзюк - чем жила Украина прошедшую неделю в фото
7
 Просмотров: 504
Гадалка обещала вернуть любимого - несовершеннолетнюю обманули на 60 тыс. грн
Гадалка обещала вернуть любимого - несовершеннолетнюю обманули на 60 тыс. грн Просмотров: 153
Больше всего комментируют
35
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
5
Может быть выдворение - Резников объяснил, что делать с людьми, незаконно завезенных в Крым
5
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
3
Семенченко объявили новое подозрение
2
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Голосов: 516
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть