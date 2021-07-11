Последствия непогоды: на Закарпатье затопило дома, на Прикарпатье людей спасают из рек

Из-за сильных дождей в западных областях Украины подтопило дворы, дома и хозяйственные постройки, сообщает ДСНС.

Автор: dsns.gov.ua На Закарпатье подтопило 185 дворов, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений

В том числе 10 июля в пгт Ясиня, селах Лазещина, Богдан, Луги Раховского района Закарпатья подтопило 185 дворов, 96 жилых домов и 5 подвальных помещений, часть автодороги Мукачево-Львов протяженностью 30 метров.

Сегодня после обеда подтоплений на территории Раховского района не обнаружено. Пострадавших и погибших в результате стихии нет.

В Ивано-Франковской области в результате интенсивных осадков поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская. Из-за этого вчера вечером чрезвычайники выезжали на спасение людей на водоемы Надвирнянского района. В общем спасли 11 человек.

Так, в селе Пнив посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 15 метров от берега на острове находилось семь человек, из них - шесть детей, которые не могли самостоятельно добраться до берега.

Автор: dsns.gov.ua На Прикарпатье в результате интенсивных осадков поднялся уровень воды в реке Быстрица Надворнянская. Прикарпатья чрезвычайники выезжали на спасение людей

В городе Надворная, на дамбе реки Быстрица Надворнянская в 8 метрах от берега находился 14-летний подросток. Спасатели прибыли на место и с помощью спасательного круга и веревки спасли парня.

В городе Яремче Надвирнянского района на островке посреди реки Прут оказался 15-летний подросток. Чрезвычайники в гидрокостюмах добрались до пострадавшего и доставили на берег.

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Также вчера в селе Мирное Надвирнянского района двое детей находились на острове посреди реки Быстрица Надворнянская на расстоянии 70 метров от берега. Через сильное течение самостоятельно добраться до берега они не могли. Спасатели на катамаране переправили детей на берег и передали родителям.

На Киевщине, возле поселка Осиновое прорвало дамбу. Из-за прорыва дамбы каскада из семи частных озер в Фастовском районе, было подтоплено 8 дворов и 2 частных жилых дома.