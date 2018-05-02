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среда, 02 мая 2018 17:55

После ссоры с женой мужчина выстрелил себе в голову и выжил

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Автор: Ракурс
  Винницкая область: мужчина выстрелил себе в голову и выжил
Винницкая область: мужчина выстрелил себе в голову и выжил

В Тульчине Винницкой области 59-летний местный житель выстрелил себе в голову и остался жив.

"Мужчина поссорился с родными и решил покончить жизнь сaмоубийством. Он со своего зaрегистрированого оружия выстрелил себе в висок. Это было не огнестрельное оружие, а травматическое с резиновыми пулями", - говорит Gazeta.ua Вадим Кобзарь из пресс-центра Нацполиции Винницкой облaсти.

Мужчина остался жив. Ему оказали медицинскую помощь.

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На Донбассе с началом операции Объединенных сил 1 мая погиб боец ​​95-й десантно-штурмовой бригады Александр Микитюк из села Белый Рукав Хмельницкого района Винницкой области. На Пасху ему исполнилось только 19 лет.

За несколько недель до гибели парень записал видео с песней, которую посвятил своей матери.

Александр Микитюк служил по контракту.

Автор: Gazeta.ua
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