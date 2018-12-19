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среда, 19 декабря 2018 16:00

Порошенко назначил Гольник судьей

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Порошенко назначил Гольник судьей
Президент призначив Гольник суддею. Фото: Полтавщина

19 декабря президент Порошенко подписал указ о назначении судей. Согласно документу, Ларису Гольник назначили на должность судьи Октябрьского районного суда города Полтавы.

"Мой иск сработал. Однако неизвестно, был бы указ президента, если бы я не обратилась с иском", - рассказала Лариса Гольник журналистам Gazeta.ua

С 16 апреля 2015-го Гольник не могла осуществлять правосудие из-за истечения срока полномочий. 26 октября судья сообщила на своей странице в Facebook, что ее не допустили к конкурсу на должности Высшего антикоррупционного суда.

"Меня сегодня утром поздравил коллега и так я узнала об указе. Затем последовали и другие поздравления. Странный символизм возник по празднику Николая ", - сказала судья.

С головой Октябрьского суда Александром Струков женщина имела конфликты. Говорит, что уживаться будет трудно, однако надеется, что на работу это не повлияет.

"Сегодня поздоровалась с ним в коридоре, а он демонстративно промолчал. Этим показал неуважение ко мене перед адвокатами. Мне трудно с ним будет работать. Судья он независимый, поэтому на саму работу, надеюсь, что не повлияет", - рассказала Гольник. Также добавила, что на работу вернется и ее помощница, которую уволил Струков.

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Женщина надеется, что повторного нападения на нее не повторится. Говорит, что ей Национальная полиция предоставляет охрану. Сама тоже пытается быть внимательнее.

"Я самостоятельно предпринимаю какие-то меры безопасности. Муж говорил: "Лариса, не ходи одним и тем же путем". Однако я женщина и забываю. Также внимательно смотрю на тех, кто идет рядом. Это может произойти тогда, когда человек меньше всего ждет. Была уверена, что моя публичность меня защитит. Однако увидела другое. По моему мнению, правоохранительные органы находятся под определенным политическим давлением, которое влияет на возможность развития дела. Не найдены нападающие и другие доказательства", - добавила Гольник.

На судью Октябрьского районного суда Полтавы 49-летнюю Ларису Гольник напали 2 неизвестных вечером 22 ноября. С мужем 50-летним Игорем Гавриленко возвращались с работы мимо мемориала Солдатской славы.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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19
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