"Попортили мой Brioni" - депутата ОПЗЖ облили мочой

Депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Анатолия Радзинского олилы неизвестным веществом. Фото: скрин с видео

Депутата Харьковского городского совета от ОПЗЖ Анатолия Родзинского облили желтой жидкостью. Произошло это в центре Харькова под зданием облгосадминистрации.

В подписи к видео, опубликованному 29 июня в Youtube, утверждается, что депутата облили мочой.

Также в коротком тексте говорится, что депутату отомстили за "схему обмана инвалидов".

На видео видно, как Родзинский стоит, разговаривая по телефону, к нему подбегает неизвестный парень в кепке с медицинской маской на лице и выливает на депутата жидкость.

В организации "Традиция и порядок", которая ранее уже обвиняла представителя ОПЗЖ в нарушении закона, заявили о непричастности к случившемуся.

"Наша деятельность против него - часть борьбы с мошенниками. Мы уже обещали, что он будет пандусом, и по нему будут ездить те инвалиды, которых он в свое время обманул огромные деньги. Множество мошенников, такие как Скоробагач, оказываются еще и депутатами от партии Медведчука. Именно эти действия могли поступить обманутые Родзинским люди", - заявили в движении.

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Как реакцию на это событие, сам Родзинский разместил сообщение в Facebook, проиллюстрировал его скрины видео и заявил, что ему "испортили пиджак Brioni".

"Я продолжаю делать то, что считаю правильным!" Мальчикам "могу сказать: за то, в чем вы участвуете за 100-200 грн, вам грозит до четырех лет тюрьмы или пять лет колонии. Потому что это хулиганство в группе лиц, с нанесением материального ущерба в 60 тысяч гривен ", - написал депутат.

Ранее в Харькове произошел конфликт между представителями "Нацкорпусу" и сторонниками "Оппозиционные платформы - За жизнь".

Во время акции протеста под Кабинетом министров народных депутатов Сергея Каплина и Александра Сугоняко облили смесью земли и фекалий. Инцидент произошел, когда нардепы подходили к сцене, установленной перед зданием правительства, от которого требовали повышения зарплат и пенсий.