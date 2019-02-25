Полтавского чиновника взяли под стражу

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Сергею Синельнику.Фото:poltava.to

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Сергею Синельнику, начальнику управления ЖКХ горисполкома. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебном подлоге. 20 февраля его взяли под стражу с правом внесения 57,6 тысячи гривен залога.

Об этом сообщает poltava.to

28 января сотрудники управления защиты экономики Нацполиции сообщили Сергею Синельнику о подозрении. Должностному инкриминируют нанесение ущерба местному бюджету в более 200 000 гривен.

По версии следствия, УЖКХ в лице Сергея Синельника заключило ряд соглашений на осуществление технадзора за капремонтом улиц Полтавы более чем 5 млн грн. Затем оно внесло в официальные документы заведомо ложные сведения. Чиновник якобы завысил стоимость и объем выполненных работ.

Дело расследует управление по защите экономики в Полтавской области Нацполиции при поддержке Генпрокуратуры.

За три недели должностному избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей. В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, Печерский райсуд Киева избрал альтернативный мера пресечения - залог в 30 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 57630 грн.

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Также в пресс-службе Печерского райсуда Киева сообщили - отдельным решением суд решил отстранить Сергея Синельника от должности начальника управления ЖКХ горисполкома. Сейчас его обязанности исполняет заместитель Константин Малько.

Правоохранительные органы Литвы задержали восемь судей по подозрению во взяточничестве, торговли правосудием и злоупотреблениях полномочиями.