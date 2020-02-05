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среда, 05 февраля 2020 11:38

Полтавские школы закрылись на карантин

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Полтавские школы закрылись на карантин
Классы закрывают на карантин. Фото: rbc.ua

С 5 по 10 февраля все школы города Полтава закрылись на карантин.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook прессслужба Полтавского городского совета.

"В связи с превышением уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования города Полтавы коммунальной формы собственности, в целях сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса, будут приостановлены занятия в учреждениях общего среднего и внешкольного образования с 5 по 10 февраля (включительно) ", - сообщили в публикации в соцсети.

Однако карантин - исключительно для учеников.

"Учителя, видимо, не должны бояться вирусов и болезней. Так что как ходили в школы, так и ходим, хотя и почти ничего не делаем", - отметила учительница полтавской школы №29. Фамилию и имя просила не называть.

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Все больше регионов Украины объявляет о карантине в учебных заведениях. Все школы закрыли в Днепре, Ровно, Запорожье, Херсоне, Полтаве, а во Львове - частично.

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