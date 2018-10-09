Полиция взялась за дело хищения денег при реконструкции Киевского моста

Автор: vinnitsa.info Винницкая полиция возбудила дело о хищении денег при реконструкции Киевского моста

Винницкая полиция расследует производства о присвоении бюджетных средств работниками Департамента капитального строительства Винницкого городского совета.

Речь идет о ремонте Киевского моста, на который уже потрачено десятки миллионов гривен. Следствие версию, что через фирму-прокладку, по сговору предпринимателей и чиновников, выводились бюджетные средства, пишет 20 минут.

С судебного решения от 19 сентября 2018 известно, что чиновники Департамента капитального строительства Винницкого городского совета сговорились с предприятием "МСУ-2", выполняющее ремонтные работы, и завладели бюджетными средствами.

В документе не указывается конкретная сумма нанесенного ущерба. Еще 15 ноября 2016 Департамент капитального строительства горсовета и ООО "МСУ-2", директором которого является Андрей Коротич, заключи договор на сумму 56,5 млн гривен на ремонт Киевского моста.

В суде следователи просили и получили разрешение на всю документацию по реконструкции моста: от проектов к актам приемки работ и оплату.

"Сведения об этом уголовное производство были внесены в реестр досудебных расследований прокуратурой города Москвы. И они передали расследование в полицию, в следственное управление. В ходе следствия информация, на основании которой открыто уголовное производство, проверяется. На этом этапе расследования мы не можем дать более подробные комментарии", - говорит пресс-офицер полиции области Анна Олейник.

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Сейчас реконструкция объекта на завершающей стадии. Под мостом делают конусы.

"Еще осталось сделать трубы перильного ограждения для маломобильных групп населения, покрасить перильное ограждение, покрыть тротуары эпоксидной смолой, установить дополнительный колесо отбойник. Мост полностью сдадут в эксплуатацию до конца 2018", - говорит директор департамента капитального строительства городского совета Игорь Кравец.

Для того, чтобы не останавливать работы дополнительно были выделены деньги из местного бюджета, а когда пришли средства из госбюджета, эти 11 млн грн были возвращены обратно в бюджет города. Но стоимость работ не изменилась. Тогда она составляла 56,5 миллиона гривен.

Тогда возникла необходимость увеличивать стоимость работ еще на 28,2 миллиона гривен.

"Это была оплата за дополнительные работы, которых не было в первом проекте. Проектировщики не учли, что подъезды к мо начали менять балки, то выяснилось, что не 80 надо поменять, а более сотни балок, - объясняет Кравец. - Еще не учли в первоначальном проекте замена фонарей. Эти дополнительные работы и стоимость материалов проверяли в госпредприятии "Укргосстройэкспертиза" без их экспертного отчета, мы бы не смогли оформить соглашение с подрядчиком ".

В отчете говорится, что с учетом дополнительных соглашений сметная стоимость реконструкции моста - 88,3 миллиона гривен. Тогда как фактически подрядчик выполнил работы по 84,7 миллиона гривен.